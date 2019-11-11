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    Филипп, Зобнин и Азмун – в сборной 16-го тура РПЛ

    РПЛ назвала символическую сборную 16-го тура по версии InStat Index.

    В команду вошли три игрока «Зенита», по два представителя «Динамо» и «Краснодара», а также по одному игроку «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».

    Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Филип Уремович («Рубин»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»);

    Полузащитники: Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максимилиан Филипп («Динамо»);

    Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +19001

      VVM1964 2 минуты назад

      При всей моей симпатии к Зобнину , от него сейчас осталась лишь тень , ничем не напоминающая Романа в звездные для него годы и в этом матче ничем особенным не отметился и не выделился (((

      0
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      Рейтинг: +9821

      vka1970 58 минут назад

      Радует, что Рома начинает выздоравливать.
      Быстрей бы.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Alekxei Z. 1 час назад

      Зобнин один из худших в Спартаке, но попадает в какие то сборные. Нонсенс

      1
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      Рейтинг: +20956

      oyabun 1 час назад

      А где Бакаев?

      2
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      ...
      Рейтинг: +19001

      VVM1964 > oyabun 4 минуты назад

      Они с Зобниным поменялись )))

      0
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      Рейтинг: +1478

      РМЗ 1 час назад

      Облаков гол +пас . Где он !?????

      -1
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      ...
      Рейтинг: +63

      fedser > РМЗ 1 час назад

      Обляков должен быть вместо зобнина

      -1
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