Филипп, Зобнин и Азмун – в сборной 16-го тура РПЛ

РПЛ назвала символическую сборную 16-го тура по версии InStat Index.
В команду вошли три игрока «Зенита», по два представителя «Динамо» и «Краснодара», а также по одному игроку «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».
Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Филип Уремович («Рубин»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»);
Полузащитники: Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максимилиан Филипп («Динамо»);
Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РПЛ