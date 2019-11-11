Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филипп, Зобнин и Азмун – в сборной 16-го тура РПЛ

11 ноября 2019, 16:38
9

РПЛ назвала символическую сборную 16-го тура по версии InStat Index.

В команду вошли три игрока «Зенита», по два представителя «Динамо» и «Краснодара», а также по одному игроку «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».

Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Филип Уремович («Рубин»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»);

Полузащитники: Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максимилиан Филипп («Динамо»);

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Динамо Зобнин Роман Азмун Сердар Филипп Максимилиан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
РМЗ
1573479738
Облаков гол +пас . Где он !?????
Ответить
oyabun
1573481614
А где Бакаев?
Ответить
vka1970
1573482632
Радует, что Рома начинает выздоравливать. Быстрей бы.
Ответить
VVM1964
1573485983
При всей моей симпатии к Зобнину , от него сейчас осталась лишь тень , ничем не напоминающая Романа в звездные для него годы и в этом матче ничем особенным не отметился и не выделился (((
Ответить
paracetamol
1573499405
Дриусси бы туда добавить.
Ответить
Спарта1984
1573512584
А по версии матч-тв,было бы 7 человек из зенита)))
Ответить
zigbert
1573572965
Все же Зобнин далек от своего чемпионского сезона.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+