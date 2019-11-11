Филипп, Зобнин и Азмун – в сборной 16-го тура РПЛ

РПЛ назвала символическую сборную 16-го тура по версии InStat Index.

В команду вошли три игрока «Зенита», по два представителя «Динамо» и «Краснодара», а также по одному игроку «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».

Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Филип Уремович («Рубин»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»);

Полузащитники: Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максимилиан Филипп («Динамо»);

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).

