Филипп, Зобнин и Азмун – в сборной 16-го тура РПЛ

При всей моей симпатии к Зобнину , от него сейчас осталась лишь тень , ничем не напоминающая Романа в звездные для него годы и в этом матче ничем особенным не отметился и не выделился (((
РПЛ назвала символическую сборную 16-го тура по версии InStat Index.
В команду вошли три игрока «Зенита», по два представителя «Динамо» и «Краснодара», а также по одному игроку «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».
Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Филип Уремович («Рубин»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»);
Полузащитники: Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максимилиан Филипп («Динамо»);
Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 11, 2019