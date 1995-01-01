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    Журналист Егоров: «Все, США у «Спартака» зимой точно не будет. Сдавайте билеты»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее сообщил, что команда, скорее всего, откажется от январского участия в товарищеском турнире Florida Cup. Журналист Дмитрий Егоров информирует: москвичи в США точно не едут.

    «Все, точно не будет США. Сдавайте билеты, отменяйте отпуска. Русские, вперед», – написал Егоров в телеграме.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

    Корреспондент издания «Чемпионат», специализируется на «Спартаке». Аудитория в телеграме - более 7,1 тысячи подписчиков.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9763

      vka1970 2 минуты назад

      Егоров вообще журналист ?
      Судя по его текстам ему надо сидеть в туалете и кричать занято.

      0
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      Рейтинг: +5539

      Антибиотик 4 минуты назад

      Все прекрасно знают политическую ситуацию в мире. Не нужно было вообще планировать перелет к этому американскому дерьму.

      0
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      Рейтинг: +6601

      derrik2000 17 минут назад

      Всё таки как хорошо, что я не успел купить билет в США на турнир с участием Спартака, а пошли с женой в "Дикси" и закупили продукты на неделю!
      Как знал, что такое случится! )))))))))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +26

      Ушат Помоев 44 минуты назад

      Ну и ладно!Больно надо!)

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      Рейтинг: +2975

      мы_не_рабы 1 час назад

      Не пойму, Егоров огорчается или стебается? И не ему ли, носящему "гордое имя" журналюги не знать, что американцы давно стали создавать нам подлянки с визами. И если принимающая сторона не может обеспечить прибытие, то как туда ехать? А русские вперёд - это о чём? Он сам-то понял что написал? Пустозвон.

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