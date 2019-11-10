Журналист Егоров: «Все, США у «Спартака» зимой точно не будет. Сдавайте билеты»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее сообщил, что команда, скорее всего, откажется от январского участия в товарищеском турнире Florida Cup. Журналист Дмитрий Егоров информирует: москвичи в США точно не едут.
«Все, точно не будет США. Сдавайте билеты, отменяйте отпуска. Русские, вперед», – написал Егоров в телеграме.
- Предполагалось, что «Спартак» примет участие в турнире Florida Cup в период с 15 по 18 января.
- Соперники москвичей – «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ».
- «Спартак» в РПЛ идет шестым.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Корреспондент издания «Чемпионат», специализируется на «Спартаке». Аудитория в телеграме - более 7,1 тысячи подписчиков.