Журналист Егоров: «Все, США у «Спартака» зимой точно не будет. Сдавайте билеты»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее сообщил, что команда, скорее всего, откажется от январского участия в товарищеском турнире Florida Cup. Журналист Дмитрий Егоров информирует: москвичи в США точно не едут.

«Все, точно не будет США. Сдавайте билеты, отменяйте отпуска. Русские, вперед», – написал Егоров в телеграме.