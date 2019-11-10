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  • Журналист Егоров: «Все, США у «Спартака» зимой точно не будет. Сдавайте билеты»

Журналист Егоров: «Все, США у «Спартака» зимой точно не будет. Сдавайте билеты»

10 ноября 2019, 14:26
29

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее сообщил, что команда, скорее всего, откажется от январского участия в товарищеском турнире Florida Cup. Журналист Дмитрий Егоров информирует: москвичи в США точно не едут.

«Все, точно не будет США. Сдавайте билеты, отменяйте отпуска. Русские, вперед», – написал Егоров в телеграме.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

Корреспондент издания «Чемпионат», специализируется на «Спартаке». Аудитория в телеграме - более 7,1 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига США. МЛС Спартак
Комментарии (29)
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мы_не_рабы
1573386896
Не пойму, Егоров огорчается или стебается? И не ему ли, носящему "гордое имя" журналюги не знать, что американцы давно стали создавать нам подлянки с визами. И если принимающая сторона не может обеспечить прибытие, то как туда ехать? А русские вперёд - это о чём? Он сам-то понял что написал? Пустозвон.
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Ушат Помоев
1573388197
Ну и ладно!Больно надо!)
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derrik2000
1573389846
Всё таки как хорошо, что я не успел купить билет в США на турнир с участием Спартака, а пошли с женой в "Дикси" и закупили продукты на неделю! Как знал, что такое случится! )))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Антибиотик
1573390595
Все прекрасно знают политическую ситуацию в мире. Не нужно было вообще планировать перелет к этому американскому дерьму.
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vka1970
1573390742
Егоров вообще журналист ? Судя по его текстам ему надо сидеть в туалете и кричать занято.
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Great Tartaria
1573392765
Соперники москвичей – «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ» ну, чтобы сыграть с этими командами не обязательно ехать в США, 2 бразильских клуба и колумбийский... а вообще было бы интересно посмотреть игру наших клубов против Ривер Плейта, Фламенго, Палмейраса, Сантоса, Бока Хуниорс........
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Olymp2
1573396041
Даже дерьмовым америкосам не нужна спамовская пьянь
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APchelov
1573398562
А кому, вообще, такая блажь в голову стукнула? И кто бы в России смотрел этот турнир в три часа ночи?
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батог
1573401056
Не очень и хотели ! Хотя хотели !
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zigbert
1573470905
Большой беды не будет. Подготовку к весенней части чемпионата можно провести не обязательно в США.
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