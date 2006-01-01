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    «Спартак» намерен отказаться от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб рассматривает вариант с отказом от участия в турнире Florida Cup, который должен состояться в январе в американском городе Орландо.

    «К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – сказал Федун.

    Источник: ТАСС

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