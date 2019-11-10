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  • «Спартак» намерен отказаться от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup

«Спартак» намерен отказаться от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup

10 ноября 2019, 11:26
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб рассматривает вариант с отказом от участия в турнире Florida Cup, который должен состояться в январе в американском городе Орландо.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – сказал Федун.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (22)
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ufos73
1573375557
Пиндорасы!
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CSKA57
1573376378
Все правильно! Нефиг ломиться в закрытую дверь!
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Ушат Помоев
1573377839
Ну и ладно!Больше времени будет на построение команды а товарняки можно без проблем сыграть с кем угодно и где угодно.
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Серж 69
1573378112
Конечно,нужно отказаться,да а по иному никак уж не получится,без виз как туда попасть?В целом,и до этого мне это казалось несколько экзотичным и экстравагантным,лететь бог знает куда,и непонятно зачем.Понятно,что это новаторские идеи Цорна,но нужны ли такие вояжи?С другой стороны,если это поможет,то пусть хоть в Австралию летят,и там готовятся к сезону.
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rash1959
1573378613
Скорее всего тут другая тема, а не визы. Видимо негласное указание типа "куда угодно, а в США нельзя". Нечто подобное висело в воздухе пару лет назад о некомпетентности зарубежных тренеров в РПЛ (когда выбирали между семаком и иностранцем ), свои типа лучше пилятся.
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Play
1573382764
Правильно, лучше сконцентрироваться на Кубке Матч-Премьер и взять трофей в этом сезоне
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vka1970
1573383788
Жаль, но бюрократия во всех странах особой работоспособностью не страдает.
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батог
1573385041
Жаль, конечно ! Контрольная проверка перед 2-ой частью была бы не плохая ! А пиндосы были козлами, козлами и остались !
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Владислав Vlad
1573385578
Конечно - опыт бы пригодился. Но сейчас главное - построение команды.
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paracetamol
1573413921
«Спартак» намерен отказаться от участия в зимнем товарищеском турнире потому, что его туда не пригласили.
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