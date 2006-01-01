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    «Ростов» из последних пяти встреч победил только в одной; в двух последних матчах команда вела, но не выиграла

    В 16 туре РПЛ «Ростов» вел в счете против «Тамбова», но в итоге проиграл со счетом 1:2. Тем не менее, южане по-прежнему идут в таблице вторыми.

    Из последних пяти матчей ростовчане победили только в одной – дома обыграли дебютанта РПЛ из Сочи. В прошлом туре «Ростов» вел в два мяча против «Краснодара», но получил лишь очко.

    • «Ростов» по ходу сезона лидировал в РПЛ.
    • В следующем туре южане сыграют с «Динамо» (23 ноября).
    • «Тамбов» благодаря победе над «Ростовом» покинул зону прямого вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5552

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш, зачем сливаешь игры?..
      Сколько это стоит?
      Где правда и сила спорта?
      ....... ....

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