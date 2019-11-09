«Ростов» из последних пяти встреч победил только в одной; в двух последних матчах команда вела, но не выиграла

В 16 туре РПЛ «Ростов» вел в счете против «Тамбова», но в итоге проиграл со счетом 1:2. Тем не менее, южане по-прежнему идут в таблице вторыми.

Из последних пяти матчей ростовчане победили только в одной – дома обыграли дебютанта РПЛ из Сочи. В прошлом туре «Ростов» вел в два мяча против «Краснодара», но получил лишь очко.