Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» из последних пяти встреч победил только в одной; в двух последних матчах команда вела, но не выиграла

«Ростов» из последних пяти встреч победил только в одной; в двух последних матчах команда вела, но не выиграла

9 ноября 2019, 18:43
1

В 16 туре РПЛ «Ростов» вел в счете против «Тамбова», но в итоге проиграл со счетом 1:2. Тем не менее, южане по-прежнему идут в таблице вторыми.

Из последних пяти матчей ростовчане победили только в одной – дома обыграли дебютанта РПЛ из Сочи. В прошлом туре «Ростов» вел в два мяча против «Краснодара», но получил лишь очко.

  • «Ростов» по ходу сезона лидировал в РПЛ.
  • В следующем туре южане сыграют с «Динамо» (23 ноября).
  • «Тамбов» благодаря победе над «Ростовом» покинул зону прямого вылета.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Тамбов
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1573315501
Ростсельмаш, зачем сливаешь игры?.. Сколько это стоит? Где правда и сила спорта? ....... ....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+