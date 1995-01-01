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    Гилерме: «Моя мечта – закончить карьеру в «Локомотиве»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил о желании провести остаток карьеры в московском клубе.

    «Локомотив» сделал для меня много. Представляешь, я 12 лет в команде. Это не год, два, три – это почти жизнь. Мне там комфортно, люди меня любят. Я хочу закончить карьеру в «Локомотиве». Это моя мечта. Останусь ли жить в России после – пока не знаю», – сказал Гилерме.

    • 33-летний голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • На его счету 307 матчей в составе московской команды, в которых он пропустил 297 голов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

    Гилерме: «Люди в России очень холодные. Много причин, которые сделали вас такими»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10299

      vladimir-7 27 минут назад

      Срочно закончи в сборной России, а потом договаривайся с Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8163

      KLIM777 1 час назад

      не знаю, что нашли в этом вратаре, но он очень слабый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4603

      ivan-football-fan 2 часа назад

      ...сбылась!

      0
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