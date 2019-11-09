Гилерме: «Моя мечта – закончить карьеру в «Локомотиве»

Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил о желании провести остаток карьеры в московском клубе.

«Локомотив» сделал для меня много. Представляешь, я 12 лет в команде. Это не год, два, три – это почти жизнь. Мне там комфортно, люди меня любят. Я хочу закончить карьеру в «Локомотиве». Это моя мечта. Останусь ли жить в России после – пока не знаю», – сказал Гилерме.

33-летний голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года.

На его счету 307 матчей в составе московской команды, в которых он пропустил 297 голов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

Гилерме: «Люди в России очень холодные. Много причин, которые сделали вас такими»