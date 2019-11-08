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  • Гилерме: «Люди в России очень холодные. Много причин, которые сделали вас такими»

Гилерме: «Люди в России очень холодные. Много причин, которые сделали вас такими»

8 ноября 2019, 18:27
17

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме считает русских людей холодными. Натурализованный бразилец является россиянином уже четыре года.

«Когда я приехал, здесь всe было очень сложно. Особенно после Бразилии. Люди здесь очень холодные, поэтому приходилось сложно. Потом я уже понял, почему вы такие и как к этому относиться. Сложная история, война, погода, которая несeт депрессию. Много причин, которые сделали вас такими», – сказал Гилерме Sports.ru.

  • За сборную России вратарь выступает с 2016 года.
  • В текущем отборочном цикле Евро-2020 голкипер не пропустил ни одного матча.
  • «Локомотиву» Гилерме принадлежит с 2007 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (17)
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Spaunn7
1573231594
Вот с этим мнением согласен на 100%
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РМЗ
1573231817
Революция сделала нас такими
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Garrincha58
1573232704
а чё нам быть горячими сейчас даже на водку денег не хватает раньше трояк всегда можно было занять а сейчас кто даст соседи и сами бедные концы с концами сводят вот люди и злые голодные и холодные
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Lester84
1573232763
Шарит. Вот теперь Гилю точно можно считать россиянином!!! А то кто-то тут недавно после года, проведенного в России, рассказывал про добрых и отзывчивых людей
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Юрэс
1573233790
Филосов ....уев !!!!!
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Muhametshin
1573235152
Пынявый тоже внёс свой вклад
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yorgenbarenz
1573235748
Есть от чего похолодать.С пальмового масла .
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Bozigit
1573236066
Нас! Россиянин ты нащ
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Kokmarov
1573236155
Езжал бы лучше в Бразилию, дырявых вратарей у самих хватает.
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Сенситив
1573247145
всех россиян опарафинил с Бразилии не грамотный чувак! да у любого в мире - 37 по Цельсию температура, как-то так...))
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