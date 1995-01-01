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    Гилерме: «Люди в России очень холодные. Много причин, которые сделали вас такими»

    Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме считает русских людей холодными. Натурализованный бразилец является россиянином уже четыре года.

    «Когда я приехал, здесь всe было очень сложно. Особенно после Бразилии. Люди здесь очень холодные, поэтому приходилось сложно. Потом я уже понял, почему вы такие и как к этому относиться. Сложная история, война, погода, которая несeт депрессию. Много причин, которые сделали вас такими», – сказал Гилерме Sports.ru.

    • За сборную России вратарь выступает с 2016 года.
    • В текущем отборочном цикле Евро-2020 голкипер не пропустил ни одного матча.
    • «Локомотиву» Гилерме принадлежит с 2007 года.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +525

      19831170 2 минуты назад

      Не во всей России то, а в Москве и Питере точно.

      0
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      Рейтинг: +1461

      РМЗ 3 минуты назад

      Революция сделала нас такими

      0
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      Рейтинг: +13781

      shinnik 6 минут назад

      почитал..подумал...
      ничего лучшего чем ."пошёл на х..й .ов.но бразильское! пригрели очкодава на воротах!!"..
      не придумал...
      вот такая страна..,брат гильермус...,такие нравы...
      зато у нас гораздо больше "диких обезьян"..

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      Рейтинг: +94

      Spaunn7 7 минут назад

      Вот с этим мнением согласен на 100%

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      Рейтинг: +280

      Olymp2 18 минут назад

      Не бывает холодных людей, бывает просто мало водки!

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      Рейтинг: +87

      klyukin 57 минут назад

      сам ты теплый два очка за матч!

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