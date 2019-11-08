Гилерме: «Люди в России очень холодные. Много причин, которые сделали вас такими»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме считает русских людей холодными. Натурализованный бразилец является россиянином уже четыре года.

«Когда я приехал, здесь всe было очень сложно. Особенно после Бразилии. Люди здесь очень холодные, поэтому приходилось сложно. Потом я уже понял, почему вы такие и как к этому относиться. Сложная история, война, погода, которая несeт депрессию. Много причин, которые сделали вас такими», – сказал Гилерме Sports.ru.