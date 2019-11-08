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    Венгер: «Звонили из «Баварии», договорились все обсудить на следующей неделе»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что на следующей неделе обсудит с руководством «Баварии» возможное сотрудничество.

    «В среду днeм мне позвонил Румменигге (председатель правления «Баварии» – примечание «Бомбардира»). Я не мог ответить ему сразу, поэтому перезвонил позже. Мы говорили максимум 4-5 минут. Он сказал мне, что они назначали новым тренером Флика, он будет руководить командой два ближайших матча.

    Затем он спросил меня, будет ли мне интересно [возглавить «Баварию»], потому что они ищут тренера. Я ответил ему: «Я не думал об этом, мне нужно время». Мы договорились все обсудить на следующей неделе, потому что до вечера воскресенья я буду в Дохе. Желаю «Баварии» удачи и надеюсь, что эта ситуация скоро разрешится», – сказал Венгер.

    • Венгер покинул «Арсенал» в мае 2018 года и с тех пор не работал тренером.
    • По информации Bild, «Бавария» не рассматривает кандидатуру француза.
    • В воскресенье мюнхенский клуб уволил Нико Ковача.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      AHTUNGBOL 8 минут назад

      На следующей недели он может обсудить только назначение Моуриньо в Баварию...

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