Венгер: «Звонили из «Баварии», договорились все обсудить на следующей неделе»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что на следующей неделе обсудит с руководством «Баварии» возможное сотрудничество.
«В среду днeм мне позвонил Румменигге (председатель правления «Баварии» – примечание «Бомбардира»). Я не мог ответить ему сразу, поэтому перезвонил позже. Мы говорили максимум 4-5 минут. Он сказал мне, что они назначали новым тренером Флика, он будет руководить командой два ближайших матча.
Затем он спросил меня, будет ли мне интересно [возглавить «Баварию»], потому что они ищут тренера. Я ответил ему: «Я не думал об этом, мне нужно время». Мы договорились все обсудить на следующей неделе, потому что до вечера воскресенья я буду в Дохе. Желаю «Баварии» удачи и надеюсь, что эта ситуация скоро разрешится», – сказал Венгер.
- Венгер покинул «Арсенал» в мае 2018 года и с тех пор не работал тренером.
- По информации Bild, «Бавария» не рассматривает кандидатуру француза.
- В воскресенье мюнхенский клуб уволил Нико Ковача.