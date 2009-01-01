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    Bild: Венгер не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

    «Бавария» опровергла, что Арсен Венгер станет главным тренером мюнхенского клуба.

    «В среду Арсен Венгер звонил Карлу-Хайнцу Румменигге (прим. «Бомбардира» – председатель правления) и сообщил о своей заинтересованности в работе в «Баварии».

    «Бавария» высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера «Арсенала», но этот специалист не входит в число кандидатов», – сообщил источник.

    • Сейчас клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
    • Ранее Венгер прокомментировал информацию о потенциальной работе в «Баварии».
    • 3 ноября Ковач уволен из «Баварии».

    Источник: Bild

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