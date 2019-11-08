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  • Bild: Венгер не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

Bild: Венгер не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

8 ноября 2019, 07:18
5

«Бавария» опровергла, что Арсен Венгер станет главным тренером мюнхенского клуба.

«В среду Арсен Венгер звонил Карлу-Хайнцу Румменигге (прим. «Бомбардира» – председатель правления) и сообщил о своей заинтересованности в работе в «Баварии».

«Бавария» высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера «Арсенала», но этот специалист не входит в число кандидатов», – сообщил источник.

  • Сейчас клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
  • Ранее Венгер прокомментировал информацию о потенциальной работе в «Баварии».
  • 3 ноября Ковач уволен из «Баварии».

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Венгер Арсен
Комментарии (5)
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Decorhome
1573193684
а жаль
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Viper for CSKA
1573194685
Слава тебе, Господи. Ещё бы Маур не входил, вообще бы было прекрасно. Все эти раскрученные за рубежом тренеры ничего команде не дадут, кроме огромного денежного счета. Уже были и Гвардиола, и Анчелотти, и Трапатони, а толку? Максимум из них Ван Гал показал, и то только в первый сезон. Так что Тен Хаг, к примеру, наилучший вариант. Он уже в структуре клуба работал, значит определенный опыт имеется, как и куча свежих идей. Или нужно делать ставку на молодого немца/австрийца, их - немало.
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Snek
1573196044
Правильно, Венгер сменит весной пожилого смурфика в Спартаке, ему всякие недоклубы неинтересны.
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NEONFOL
1573202197
и слава богу, немцам нужен такой как Клопп а не Пенсия
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subbotaspartak
1573202539
А Кононов?
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