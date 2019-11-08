Bild: Венгер не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

«Бавария» опровергла, что Арсен Венгер станет главным тренером мюнхенского клуба.
«В среду Арсен Венгер звонил Карлу-Хайнцу Румменигге (прим. «Бомбардира» – председатель правления) и сообщил о своей заинтересованности в работе в «Баварии».
«Бавария» высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера «Арсенала», но этот специалист не входит в число кандидатов», – сообщил источник.
- Сейчас клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
- Ранее Венгер прокомментировал информацию о потенциальной работе в «Баварии».
- 3 ноября Ковач уволен из «Баварии».
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