Bild: Венгер не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

«Бавария» опровергла, что Арсен Венгер станет главным тренером мюнхенского клуба.

«В среду Арсен Венгер звонил Карлу-Хайнцу Румменигге (прим. «Бомбардира» – председатель правления) и сообщил о своей заинтересованности в работе в «Баварии».

«Бавария» высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера «Арсенала», но этот специалист не входит в число кандидатов», – сообщил источник.