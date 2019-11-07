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  • Венгер – о возможном назначении в «Баварию»: «Еще не решил, хочу ли вернуться к тренерской работе»

Венгер – о возможном назначении в «Баварию»: «Еще не решил, хочу ли вернуться к тренерской работе»

7 ноября 2019, 14:56
3

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он стал кандидатом на пост тренера «Баварии».

«Я еще не решил, хочу ли я вернуться к тренерской работе или нет. Вот почему это трудное решение для меня, и я приму его в ближайшие дни или на следующей неделе», – сказал Венгер.

По его словам, он «вполне удовлетворен» ролью телевизионного эксперта, однако скучает по футбольному полю. Венгер также заявил, что еще не общался с представителями «Баварии».

Сообщалось, что Венгер – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона.

  • «Бавария» уволила Нико Ковача в воскресенье вечером.
  • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам десяти туров.

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Арсенал Бавария Венгер Арсен
Комментарии (3)
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mihail200606
1573127980
Ой, сиди уже дома...
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BlackMurder
1573141144
Модератор - не Бавария уволила, а Ковач подал в отставку, по венгеру, дед сиди уже дома
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Cules2013
1573149764
Начинается. То он соскучился по тренерской работе, то потом отклоняет предложения. Теперь вот опять - и хочется, и колется. Видимо, всё же пора завязывать. Пенсия.
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