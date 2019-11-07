Венгер – о возможном назначении в «Баварию»: «Еще не решил, хочу ли вернуться к тренерской работе»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он стал кандидатом на пост тренера «Баварии».

«Я еще не решил, хочу ли я вернуться к тренерской работе или нет. Вот почему это трудное решение для меня, и я приму его в ближайшие дни или на следующей неделе», – сказал Венгер.

По его словам, он «вполне удовлетворен» ролью телевизионного эксперта, однако скучает по футбольному полю. Венгер также заявил, что еще не общался с представителями «Баварии».

Сообщалось, что Венгер – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона.