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    Венгер – о возможном назначении в «Баварию»: «Еще не решил, хочу ли вернуться к тренерской работе»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он стал кандидатом на пост тренера «Баварии».

    «Я еще не решил, хочу ли я вернуться к тренерской работе или нет. Вот почему это трудное решение для меня, и я приму его в ближайшие дни или на следующей неделе», – сказал Венгер.

    По его словам, он «вполне удовлетворен» ролью телевизионного эксперта, однако скучает по футбольному полю. Венгер также заявил, что еще не общался с представителями «Баварии».

    Сообщалось, что Венгер – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона.

    • «Бавария» уволила Нико Ковача в воскресенье вечером.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам десяти туров.

    Источник: Kicker

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    07.11.2019 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 ноября 2019, 21:02

      Начинается. То он соскучился по тренерской работе, то потом отклоняет предложения. Теперь вот опять - и хочется, и колется. Видимо, всё же пора завязывать. Пенсия.

      0
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      Рейтинг: +2761

      BlackMurder 7 ноября 2019, 18:39

      Модератор - не Бавария уволила, а Ковач подал в отставку, по венгеру, дед сиди уже дома

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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 7 ноября 2019, 14:59

      Ой, сиди уже дома...

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