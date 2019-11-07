«Локомотив» – о ситуации с фальшивыми билетами на матч с «Ювентусом»: «Ждем возбуждения уголовных дел»

Пресс-служба «Локомотива» выпустила официальное заявление о ситуации, связанной с приобретением болельщиками московского клуба фальшивых билетов на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на сторонних сайтах.

«Учитывая ажиотаж вокруг матча «Локомотив» – «Ювентус», а также количество перекупщиков и сторонних сайтов по продаже фальшивых билетов, клуб готовился к тому, что может возникнуть ситуация с обманутыми болельщиками. Клуб неоднократно предупреждал, что настоящие билеты на домашние матчи «Локомотива» продаются только в кассах «РЖД Арены» и на официальном сайте, а также просил не приобретать билеты у перекупщиков.

В течение дня ФК «Локомотив» рассматривал запросы от болельщиков, отслеживал публикации в СМИ, обрабатывал внутреннюю информацию, провел рабочую встречу с ОБЭП по Восточному округу и теперь ждет решения об открытии уголовных и административных дел.

Перед матчем возникло 313 спорных ситуаций, каждая из которых разбиралась отдельно. Соответствующие инструкции получили все стюарды, работавшие на входных группах и точках разбора.

Около 100 болельщиков, которые приобретали отдельные билеты у обладателей пакетов на три домашних матча Лиги чемпионов, были пропущены на стадион.

Около 120 болельщиков купили фальшивые билеты на сторонних сайтах и приехали на матч из других городов и стран. Клуб проявил лояльность к таким болельщикам и открыл для них места с ограниченной видимостью на верхнем ярусе Западной трибуны рядом с табло стадиона, куда они попали в середине первого тайма.

Также были выявлены болельщики, которые пытались пройти на матч обманным путем. Таких болельщиков разворачивали на входной группе.

Добавим, что ФК «Локомотив» обращался в Роскомнадзор по поводу блокировки сторонних сайтов, продающих фальшивые билеты, однако процесс блокировки не оперативный. Также мы вновь предупреждаем о блокировке клубных карт болельщиков, которые занимаются перепродажей билетов.

В преддверии матча с «Байером» хотим напомнить, что на данный момент билетов на игру нет в продаже. В случае, если «Байер» откажется от части зарезервированной квоты, мы объявим об этом на официальном сайте, а также в своих соцсетях, и вы сможете приобрести настоящие билеты только в кассах «РЖД Арены» или на сайте», – гласит текст заявления.

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