Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Арустамян: «Отель в Измайлово предложил лучший номер Роналду. «Юве» категорически отказался»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал, как «Ювентус» встретили в московском отеле Park Inn.

    «Я уже рассказывал, что туринцам было принципиально жить недалеко от стадиона и не в фешенебельной гостинице: скромность – их принцип. Роналду, как и на любом выезде, сопровождали три охранника: клубный, личный и от страховки. Секьюрити приезжали в Москву еще за несколько недели до матча и изучали и прорабатывали маршруты «Ювентуса» по городу: аэропорт, отель, стадион.

    Как только «Ювентус» выбрал отель (кстати на инспекцию еще в октября приезжал даже вице-президент клуба Павел Недвед), менеджеры гостиницы тут же предложили один, лучший номер отеля для специального гостя — конечно, для Криштиану.

    «Юве» ответил категорическим отказом: «Все игроки живут в одинаковых номерах, Роналду не исключение. Он сам настаивает на обычных условиях. Единственный нюанс: если на этаже, где живет команда, будет один номер категории выше остальных, мы готовы отдать его капитану».

    • Перед матчем Арустамян сообщал, что «Ювентус» полностью снял четырехвездочный отель в районе Измайлово.
    • В среду «Локомотив» уступил «Юве» со счетом 1:2.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      giluxa1963 54 минуты назад

      хороший принцип

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru