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  • Арустамян: «Отель в Измайлово предложил лучший номер Роналду. «Юве» категорически отказался»

Арустамян: «Отель в Измайлово предложил лучший номер Роналду. «Юве» категорически отказался»

7 ноября 2019, 18:57
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Комментатор Нобель Арустамян рассказал, как «Ювентус» встретили в московском отеле Park Inn.

«Я уже рассказывал, что туринцам было принципиально жить недалеко от стадиона и не в фешенебельной гостинице: скромность – их принцип. Роналду, как и на любом выезде, сопровождали три охранника: клубный, личный и от страховки. Секьюрити приезжали в Москву еще за несколько недели до матча и изучали и прорабатывали маршруты «Ювентуса» по городу: аэропорт, отель, стадион.

Как только «Ювентус» выбрал отель (кстати на инспекцию еще в октября приезжал даже вице-президент клуба Павел Недвед), менеджеры гостиницы тут же предложили один, лучший номер отеля для специального гостя — конечно, для Криштиану.

«Юве» ответил категорическим отказом: «Все игроки живут в одинаковых номерах, Роналду не исключение. Он сам настаивает на обычных условиях. Единственный нюанс: если на этаже, где живет команда, будет один номер категории выше остальных, мы готовы отдать его капитану».

  • Перед матчем Арустамян сообщал, что «Ювентус» полностью снял четырехвездочный отель в районе Измайлово.
  • В среду «Локомотив» уступил «Юве» со счетом 1:2.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Роналду Криштиану Арустамян Нобель
Комментарии (2)
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giluxa1963
1573143504
хороший принцип
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Dizayner
1573193190
думаю, лучший ответ ребятам которые считают Роналду зазнавшимся богачом с капризами))
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