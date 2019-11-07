Арустамян: «Отель в Измайлово предложил лучший номер Роналду. «Юве» категорически отказался»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, как «Ювентус» встретили в московском отеле Park Inn.

«Я уже рассказывал, что туринцам было принципиально жить недалеко от стадиона и не в фешенебельной гостинице: скромность – их принцип. Роналду, как и на любом выезде, сопровождали три охранника: клубный, личный и от страховки. Секьюрити приезжали в Москву еще за несколько недели до матча и изучали и прорабатывали маршруты «Ювентуса» по городу: аэропорт, отель, стадион.

Как только «Ювентус» выбрал отель (кстати на инспекцию еще в октября приезжал даже вице-президент клуба Павел Недвед), менеджеры гостиницы тут же предложили один, лучший номер отеля для специального гостя — конечно, для Криштиану.

«Юве» ответил категорическим отказом: «Все игроки живут в одинаковых номерах, Роналду не исключение. Он сам настаивает на обычных условиях. Единственный нюанс: если на этаже, где живет команда, будет один номер категории выше остальных, мы готовы отдать его капитану».