Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»

В принципе он прав,всё решали секунды,повезло,что не был в офсайде,как тогда Нани.
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал свой гол в матче с «Локомотивом» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересек линию. Я извинился перед Кришитану», – сказал Рэмзи.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног