Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»

    Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал свой гол в матче с «Локомотивом» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересек линию. Я извинился перед Кришитану», – сказал Рэмзи.

    Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног


    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      khateev 1 час назад

      В принципе он прав,всё решали секунды,повезло,что не был в офсайде,как тогда Нани.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8157

      KLIM777 1 час назад

      Там чистый гол Роналду, балбесы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      fabio_c > KLIM777 50 минут назад

      чистый гол Гельерме

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      ivan-football-fan > fabio_c 41 минуту назад

      ))++

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru