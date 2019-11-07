Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»

7 ноября 2019, 15:36
10

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал свой гол в матче с «Локомотивом» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересек линию. Я извинился перед Кришитану», – сказал Рэмзи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног


Источник: Goal
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Роналду Криштиану Рэмзи Аарон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
khateev
1573130477
В принципе он прав,всё решали секунды,повезло,что не был в офсайде,как тогда Нани.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1573134808
Хорошо, что хоть сознался.
Ответить
Я - легенда
1573135025
Лучше бы он, *****, извинился перед Гильерме и всем российским футболом ))
Ответить
Старикан
1573139551
Для паровозиков было бы лучше, если бы он выбил этот мяч в поле, а после этого извинился перед Роналду...))
Ответить
dinar7777dinar
1573140238
случайный гол на шару и не больше ! главное чтоб девчонка не плакала !
Ответить
САНЁК17
1573145555
А кто то самной спорил,на счёт забитого гола Роналду!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+