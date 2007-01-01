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    Защитник «Краснодара» Петров: «Мне кажется, Кононову просто не дали поработать. В «Спартаке» такое давление»

    Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился мнением о работе тренера Олега Кононова в «Спартаке».

    «В «Спартаке» такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает.

    Однажды проигрывали «Уфе» – еще на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Еще помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли», – сказал Петров.

    • Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы.
    • Специалист тренировал «Спартак» с осени 2018 года. Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
    • Команду возглавил Доменико Тедеско.

    Божович: «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Там нет терпения»


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21440

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Не дали наработать на ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +1887

      Nerlinger 54 минуты назад

      просто Свиньи в спартаке !!!

      -1
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      Рейтинг: +14742

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      К этому надо тоже быть готовым, он знал, куда шёл.

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      Рейтинг: +92

      Migele 1 час назад

      Ему слишком долго дали поработать...

      0
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      Рейтинг: +641

      dimmmka 1 час назад

      Пусть в Краснодаре бы и работал. Чего уволили то?

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      Рейтинг: +39

      Жорик секс обжорик > dimmmka 1 час назад

      пришло время когда нужно менять тренера и двигаться в перед.
      это нормально у каждой каманды либо обновлять команду либо менять тренера.

      0
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      Рейтинг: +3723

      nik55 1 час назад

      кажется тебе---крестись и ты тоже такой же пи---ол?

      1
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      Рейтинг: +10259

      vladimir-7 1 час назад

      Пожалуй С.Петров прав.

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