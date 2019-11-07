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  • Защитник «Краснодара» Петров: «Мне кажется, Кононову просто не дали поработать. В «Спартаке» такое давление»

Защитник «Краснодара» Петров: «Мне кажется, Кононову просто не дали поработать. В «Спартаке» такое давление»

7 ноября 2019, 13:31
24

Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился мнением о работе тренера Олега Кононова в «Спартаке».

«В «Спартаке» такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает.

Однажды проигрывали «Уфе» – еще на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Еще помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли», – сказал Петров.

  • Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы.
  • Специалист тренировал «Спартак» с осени 2018 года. Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
  • Команду возглавил Доменико Тедеско.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Петров Сергей Кононов Олег
Комментарии (24)
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vladimir-7
1573123007
Пожалуй С.Петров прав.
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nik55
1573123017
кажется тебе---крестись и ты тоже такой же пи---ол?
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dimmmka
1573123285
Пусть в Краснодаре бы и работал. Чего уволили то?
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Migele
1573123487
Ему слишком долго дали поработать...
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Nerlinger
1573124569
просто Свиньи в спартаке !!!
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derrik2000
1573132809
В Спартака и около Спартака всегда было, есть и будет ГИГАНТСКОЕ давление, которое многим не под силу выдержать. Потому что Спартак - САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ И ЛЮБИМАЯ команда всего постсоветского пространства! И не путать ЭТО с "данными ВЦИОМ" о Зените, пожалуйста! У ВЦИОМ в зависимости, что сказал президент, данные меняются со скоростью, которую даже не возможно представить человеческому разуму. )))
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Боцман59rus
1573137208
Это кто? ...дырявопроходной фланг краснодара
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rash1959
1573137733
За год так рас)(уячить команду!!! Это надо уметь. Разучились играть те, кто умел, основной костяк разбежался. Думаю выше фнл ему делать нечего.
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Владислав Vlad
1573148925
Я жду не дождусь, когда Кононов вернётся в Краснодар.)))
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батог
1573189648
Забирайте к себе в Краснодар и будете не быки, а телята !
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