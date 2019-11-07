Защитник «Краснодара» Петров: «Мне кажется, Кононову просто не дали поработать. В «Спартаке» такое давление»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился мнением о работе тренера Олега Кононова в «Спартаке».

«В «Спартаке» такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает.

Однажды проигрывали «Уфе» – еще на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Еще помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли», – сказал Петров.

Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы.

Специалист тренировал «Спартак» с осени 2018 года. Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Команду возглавил Доменико Тедеско.

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