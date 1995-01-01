Божович: «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Там нет терпения»

Подождите, за год работы из команды-пи..здец, Спартак превратился в команду-полный-пи..здец!!! Сколько еще надо было терпеть??? С каждым матчем было все хуже и хуже, все это видели и Кононов в том числе, стороны уже просто "рвало" друг от друга!!!
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал увольнение Олега Кононова из «Спартака».
«Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Знаете, «Спартак» – это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.
Приходилось ли сталкиваться с подобным? Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что так ненавидели Кононова с его пиджаком... Это сложная команда для работы», – сказал Божович.
- Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
- Команду возглавил Доменико Тедеско.