Божович: «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Там нет терпения»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал увольнение Олега Кононова из «Спартака».

«Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Знаете, «Спартак» – это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

Приходилось ли сталкиваться с подобным? Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что так ненавидели Кононова с его пиджаком... Это сложная команда для работы», – сказал Божович.