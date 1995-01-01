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    Божович: «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Там нет терпения»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал увольнение Олега Кононова из «Спартака».

    «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Знаете, «Спартак» – это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

    Приходилось ли сталкиваться с подобным? Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что так ненавидели Кононова с его пиджаком... Это сложная команда для работы», – сказал Божович.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5424

      Сильвербой 22 минуты назад

      Подождите, за год работы из команды-пи..здец, Спартак превратился в команду-полный-пи..здец!!! Сколько еще надо было терпеть??? С каждым матчем было все хуже и хуже, все это видели и Кононов в том числе, стороны уже просто "рвало" друг от друга!!!

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      Рейтинг: +4452

      subbotaspartak 22 минуты назад

      Как-то дотерпели до 10й лиги.

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      Рейтинг: +12592

      slavutiq70 29 минут назад

      Ну если за год не начали появляться хоть какие то положительные моменты в работе,,,то уже и не появятся,,,

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      Рейтинг: +64

      Babon01 > slavutiq70 27 минут назад

      Это точно

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      Рейтинг: +17975

      VVM1964 > slavutiq70 22 минуты назад

      Да хоть не прогрессировать , то хотя бы не деградировать - команда за год развалилась на кучку отдельных игроков (((

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      Рейтинг: +64

      Babon01 29 минут назад

      Я понимаю если бы было четыре , да хотяб три ничьи. А то пять просраных матча! Там нужно было грамотно от обороны играть. Постепенно наращивать темп, вовремя возвращаться в оборону и тд строго играть в защите. Потом бы уже строил комбинационку

      -1
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      Рейтинг: +64

      Babon01 33 минуты назад

      Какое на хер может быть терпения, нет слов. Скажите как можно просрать пять игр. Даже не одной ничьи и от кого ! Средняки, кроме зенита конечно. Копец фуфло гонят. Его нужно было раньше увольнять или поговорить с ним было на повышенных тонах((((

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      Рейтинг: +455

      seth343 53 минуты назад

      Если сложная команда для работы, зачем лезть, если не можешь?

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      Рейтинг: +5193

      Антибиотик 53 минуты назад

      Ни одна команда не потерпела бы такого никчемного тренера. Нужно было еще раньше выгонять, раз уж взяли.

      1
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      Рейтинг: +20528

      oyabun 1 час назад

      О каком терпении может идти речь, если Кононов довел команду до зоны вылета?! Почему бы прямо не признать - это провал!

      9
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      Рейтинг: +5165

      Старикан 1 час назад

      Ну конечно, год - это не срок, чтобы определить ху из ху...

      5
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      Рейтинг: +17975

      VVM1964 1 час назад

      Профессиональная солидарность , однако (((

      7
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