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  • Божович: «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Там нет терпения»

Божович: «Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Там нет терпения»

15 октября 2019, 16:16
28

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал увольнение Олега Кононова из «Спартака».

«Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? Знаете, «Спартак» – это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

Приходилось ли сталкиваться с подобным? Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что так ненавидели Кононова с его пиджаком... Это сложная команда для работы», – сказал Божович.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Божович Миодраг Кононов Олег
Комментарии (28)
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VVM1964
1571145730
Профессиональная солидарность , однако (((
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Старикан
1571145978
Ну конечно, год - это не срок, чтобы определить ху из ху...
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oyabun
1571146438
О каком терпении может идти речь, если Кононов довел команду до зоны вылета?! Почему бы прямо не признать - это провал!
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Антибиотик
1571149290
Ни одна команда не потерпела бы такого никчемного тренера. Нужно было еще раньше выгонять, раз уж взяли.
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seth343
1571149290
Если сложная команда для работы, зачем лезть, если не можешь?
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Babon01
1571150778
Я понимаю если бы было четыре , да хотяб три ничьи. А то пять просраных матча! Там нужно было грамотно от обороны играть. Постепенно наращивать темп, вовремя возвращаться в оборону и тд строго играть в защите. Потом бы уже строил комбинационку
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slavа0508
1571150780
Ну если за год не начали появляться хоть какие то положительные моменты в работе,,,то уже и не появятся,,,
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Сильвербой
1571151197
Подождите, за год работы из команды-пи..здец, Спартак превратился в команду-полный-пи..здец!!! Сколько еще надо было терпеть??? С каждым матчем было все хуже и хуже, все это видели и Кононов в том числе, стороны уже просто "рвало" друг от друга!!!
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Serjoga
1571155498
1 ГОД-это нет терпения? Согласен, что результат можно дать года через три (как Карпину дали время)! Но игру за год можно поставить? Основной состав можно определить? Граф, ты че "пургу" гонишь?
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Питерский мент
1571158658
граф прав. в свинарнике порядка не будет
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