Вингер «Реала» Родриго – самый молодой бразилец, забивший гол в матче ЛЧ

Вингер «Реала» Родриго оформил хет-трик в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0).
Бразильцу удалось отличиться в самом престижном еврокубковом турнире в возрасте 18 лет и 301 дня.
Родриго стал самым молодым бразильцем, забившим гол в игре ЛЧ.
- «Реал» купил 18-летнего игрока минувшим летом у «Сантоса» за 45 миллионов евро.
- В активе Родриго шесть матчей, пять голов и один ассист.
Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет и 301 день. Это второй результат в истории
Источник: Opta