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    Вингер «Реала» Родриго – самый молодой бразилец, забивший гол в матче ЛЧ

    Вингер «Реала» Родриго оформил хет-трик в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0).

    Бразильцу удалось отличиться в самом престижном еврокубковом турнире в возрасте 18 лет и 301 дня.

    Родриго стал самым молодым бразильцем, забившим гол в игре ЛЧ.

    • «Реал» купил 18-летнего игрока минувшим летом у «Сантоса» за 45 миллионов евро.
    • В активе Родриго шесть матчей, пять голов и один ассист.

    Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет и 301 день. Это второй результат в истории

    Источник: Opta

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