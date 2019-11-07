Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вингер «Реала» Родриго – самый молодой бразилец, забивший гол в матче ЛЧ

Вингер «Реала» Родриго – самый молодой бразилец, забивший гол в матче ЛЧ

7 ноября 2019, 10:31
1

Вингер «Реала» Родриго оформил хет-трик в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0).

Бразильцу удалось отличиться в самом престижном еврокубковом турнире в возрасте 18 лет и 301 дня.

Родриго стал самым молодым бразильцем, забившим гол в игре ЛЧ.

  • «Реал» купил 18-летнего игрока минувшим летом у «Сантоса» за 45 миллионов евро.
  • В активе Родриго шесть матчей, пять голов и один ассист.

Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет и 301 день. Это второй результат в истории

Источник: Opta
Лига чемпионов Реал Галатасарай Родриго
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1573155622
лишь бы не сдулся. а рос дальше!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+