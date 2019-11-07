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Нурмагомедов посетил матч «Локомотив» – «Ювентус»

7 ноября 2019, 00:15
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В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» дома уступил «Ювентусу» (1:2). На игре присутствовал российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

Дагестанец наблюдал за игрой из VIP-ложи. Спортсмен знаком с атакующим футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

  • После матча Нурмагомедов сказал журналистам: «Слава богу, что Роналду не забил».
  • «Ювентус» обеспечил себе выход в плей-офф.
  • «Локомотив» в группе идет третьим.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус
Комментарии (4)
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vladimir-7
1573109687
...и зрители аплодисментами и стоя приветствовали бойца.
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