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    Нурмагомедов посетил матч «Локомотив» – «Ювентус»

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» дома уступил «Ювентусу» (1:2). На игре присутствовал российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

    Дагестанец наблюдал за игрой из VIP-ложи. Спортсмен знаком с атакующим футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • После матча Нурмагомедов сказал журналистам: «Слава богу, что Роналду не забил».
    • «Ювентус» обеспечил себе выход в плей-офф.
    • «Локомотив» в группе идет третьим.

    Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

    Источник: Бомбардир.ру

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