Нурмагомедов посетил матч «Локомотив» – «Ювентус»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» дома уступил «Ювентусу» (1:2). На игре присутствовал российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

Дагестанец наблюдал за игрой из VIP-ложи. Спортсмен знаком с атакующим футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

После матча Нурмагомедов сказал журналистам: «Слава богу, что Роналду не забил».

«Ювентус» обеспечил себе выход в плей-офф.

«Локомотив» в группе идет третьим.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу