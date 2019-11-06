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  • «Ювентус» первым гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ-2019/20 после победы в Черкизово

«Ювентус» первым гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ-2019/20 после победы в Черкизово

6 ноября 2019, 23:16
3

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Москве победил «Локомотив» (2:1). Итальянцы гарантировали себе участие в плей-офф – отрыв первого места от третьего равен семи очкам.

«Ювентус» стал первой командой, обеспечившей себе путевку. Туринцы в четырех матчах группы трижды победили и однажды сыграли вничью.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус
Комментарии (3)
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Dart Veider
1573071484
Красавцы так держать зебры
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Plyash
1573072066
Здорово Локо пощекотал бока Юве,долго итальянцы в себя приходить будут.
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tushkanlz
1573075895
В этом году ПОКА не так ярко играют, как в прошлом, но всё ещё впереди. А выход в плей-офф был предсказуем.Зебры - вперёд!!!
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