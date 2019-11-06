«Ювентус» первым гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ-2019/20 после победы в Черкизово

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Москве победил «Локомотив» (2:1). Итальянцы гарантировали себе участие в плей-офф – отрыв первого места от третьего равен семи очкам.
«Ювентус» стал первой командой, обеспечившей себе путевку. Туринцы в четырех матчах группы трижды победили и однажды сыграли вничью.
- В следующем туре «Ювентус» встретится с «Атлетико» дома.
- Туринцы лидируют в Серии А.
- 10 ноября «Ювентус» дома сыграет с «Миланом» в рамках чемпионата Италии.
Источник: Бомбардир.ру