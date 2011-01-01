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    «Ювентус» первым гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ-2019/20 после победы в Черкизово

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Москве победил «Локомотив» (2:1). Итальянцы гарантировали себе участие в плей-офф – отрыв первого места от третьего равен семи очкам.

    «Ювентус» стал первой командой, обеспечившей себе путевку. Туринцы в четырех матчах группы трижды победили и однажды сыграли вничью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +711

      playsh 27 минут назад

      Здорово Локо пощекотал бока Юве,долго итальянцы в себя приходить будут.

      0
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      Рейтинг: +129

      Dart Veider 37 минут назад

      Красавцы так держать зебры

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