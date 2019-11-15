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Материалы

Ювентус - Милан

10.11.2019, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 12 тур Ювентус - Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 19:00 Ювентус 2:1 Милан
12 тур
11 ноября, воскресенье 22:30 Милан 0:2 Ювентус
Суперкубок Италии 2018

16 января, среда 20:30 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
Финал
9 мая, среда 22:00 Ювентус 4:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Милан
11 тур
28 октября, суббота 19:00 Милан 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
10 марта, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Милан
9 тур
22 октября, суббота 21:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
25 января, среда 22:45 Ювентус 2:1 Милан
Суперкубок Италии 2016

23 декабря, пятница 19:30 Ювентус 1:1
(3:4)п		 Милан
Италия. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:45 Милан 1:2 Ювентус
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Милан
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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