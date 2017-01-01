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    Тадич – 4:4 с «Челси»: «Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил игру»

    Нападающий «Аякса» Душан Тадич обвинил судью в ничьей своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4).

    «Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил всю игру. Как можно было показать две красные карточки в одном эпизоде?!» – возмутился Тадич.

    • «Аякс» лидировал в матче с «Челси» со счетом 4:1.
    • На 67-й и 68-й минутах главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки игрокам «Аякса» – Дейли Блинду и Йоэлу Велтману.
    • После этого «Челси» забил трижды – матч завершился со счетом 4:4

    Источник: De Telegraaf

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