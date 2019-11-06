Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тадич – 4:4 с «Челси»: «Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил игру»

Тадич – 4:4 с «Челси»: «Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил игру»

6 ноября 2019, 11:00
8

Нападающий «Аякса» Душан Тадич обвинил судью в ничьей своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4).

«Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил всю игру. Как можно было показать две красные карточки в одном эпизоде?!» – возмутился Тадич.

  • «Аякс» лидировал в матче с «Челси» со счетом 4:1.
  • На 67-й и 68-й минутах главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки игрокам «Аякса» – Дейли Блинду и Йоэлу Велтману.
  • После этого «Челси» забил трижды – матч завершился со счетом 4:4

Источник: De Telegraaf
Лига чемпионов Голландия. Эредивизие Аякс Челси Тадич Душан Рокки Джанлука
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALEX ML
1573029164
И в европе деньги не пахнут. Хоттабыч видимо был рядом
Ответить
david17
1573029204
ну по факту конечно он убил игру удалив двух центральных, в матче плюс минус равных команд это ну просто жирнейший бонус
Ответить
bset
1573032408
Был довольно жесткий подкат и отложенный штраф, судья дал продолжить игру. После продолжения в штрафной случился подкат - тоже на желтую. А то, что это и для одного, и для другого были вторые желтые - это уже ваши трудности. Счет 4:1 в вашу пользу, а вы такие огрехи допускаете перед собственной штрафной и в самой штрафной. Ну забили бы Челси второй и на этом все закончилось.
Ответить
Maxi_7
1573042052
Аа.....я думал он про Блинда...)
Ответить
САНЁК17
1573058667
Считаю что Челси играл 2 процент сильные каком то образе...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+