Тадич – 4:4 с «Челси»: «Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил игру»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич обвинил судью в ничьей своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4).
«Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил всю игру. Как можно было показать две красные карточки в одном эпизоде?!» – возмутился Тадич.
- «Аякс» лидировал в матче с «Челси» со счетом 4:1.
- На 67-й и 68-й минутах главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки игрокам «Аякса» – Дейли Блинду и Йоэлу Велтману.
- После этого «Челси» забил трижды – матч завершился со счетом 4:4
Источник: De Telegraaf