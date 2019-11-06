Тадич – 4:4 с «Челси»: «Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил игру»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич обвинил судью в ничьей своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4).

«Все было хорошо, пока кое-кто не разрушил всю игру. Как можно было показать две красные карточки в одном эпизоде?!» – возмутился Тадич.