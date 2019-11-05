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    Сарри: «Я никогда не говорил, что «Локомотив» припарковал автобус в прошлом матче»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «Для результата важна игра. Так что завтра нас ждет сложный матч. «Локомотив» уже показал, что может создать нам проблемы. В Лиге чемпионов если нет игры, то ты не добьешься и результата. Наша цель — конечно же, выход в плей-офф завтра. Но добиваться ее мы намерены, совершенствую нашу игру.

    Мы играем хорошо с точки зрения результатов. Но нам есть, куда расти. «Ювентус» сегодняшний уже отличается от прошлогоднего владением мячом, ударами по воротам. Но у нас еще много работы.

    Припарковал ли «Локомотив» автобус в прошлом матче? Я никогда не говорил такого. И вообще не говорю про автобусы. В таких играх, как была в Турине, сложно что-то поменять. Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. Так что завтра я жду другой игры», – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции.

    • Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.
    • Прошлая встреча этих команд завершилась волевой победой итальянского клуба – 2:1.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1896

      Борат 1 час назад

      Да и слов не нужно!
      Таких автобусов я не припомню со времён Бердыева!
      Смотреть было тошно!

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