Сарри: «Я никогда не говорил, что «Локомотив» припарковал автобус в прошлом матче»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Для результата важна игра. Так что завтра нас ждет сложный матч. «Локомотив» уже показал, что может создать нам проблемы. В Лиге чемпионов если нет игры, то ты не добьешься и результата. Наша цель — конечно же, выход в плей-офф завтра. Но добиваться ее мы намерены, совершенствую нашу игру.

Мы играем хорошо с точки зрения результатов. Но нам есть, куда расти. «Ювентус» сегодняшний уже отличается от прошлогоднего владением мячом, ударами по воротам. Но у нас еще много работы.

Припарковал ли «Локомотив» автобус в прошлом матче? Я никогда не говорил такого. И вообще не говорю про автобусы. В таких играх, как была в Турине, сложно что-то поменять. Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. Так что завтра я жду другой игры», – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции.