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  • Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович – второй в голосовании

Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович – второй в голосовании

4 ноября 2019, 23:58
3

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела стал самым ценным игроком сезона в МЛС.

Мексиканец победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков, клубов и футболистов. Его показатель – 69,61 процента голосов.

Ближайший преследователь Велы – форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович – получил почти в пять раз меньше голосов, а именно 14,11%.

  • Вела забил 36 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах сезона МЛС.
  • Ибрагимович провел 31 игру, отличился 31 раз и отдал восемь результативных передач.

Источник: Официальный сайт МЛС
США. МЛС Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси Вела Карлос Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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Черкизовский Кот
1572902646
MLS не дотягивает до их уровня.
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Niko
1572929679
Скромность у людей пока котируется выше чем понты. Это радует
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Cules2013
1572934581
При практически равной стате, у Велы 5-кратное преимущество в голосах болельщиков. Видно выпендрёж Ибры в МЛС не оценили) Как же теперь царь Ибра переживёт такой позор - 2-е место)))
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