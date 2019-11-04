Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович – второй в голосовании

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела стал самым ценным игроком сезона в МЛС.

Мексиканец победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков, клубов и футболистов. Его показатель – 69,61 процента голосов.

Ближайший преследователь Велы – форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович – получил почти в пять раз меньше голосов, а именно 14,11%.