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    Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович – второй в голосовании

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела стал самым ценным игроком сезона в МЛС.

    Мексиканец победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков, клубов и футболистов. Его показатель – 69,61 процента голосов.

    Ближайший преследователь Велы – форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович – получил почти в пять раз меньше голосов, а именно 14,11%.

    • Вела забил 36 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах сезона МЛС.
    • Ибрагимович провел 31 игру, отличился 31 раз и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Официальный сайт МЛС

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    04.11.2019 23:58
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