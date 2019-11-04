Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович – второй в голосовании

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела стал самым ценным игроком сезона в МЛС.
Мексиканец победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков, клубов и футболистов. Его показатель – 69,61 процента голосов.
Ближайший преследователь Велы – форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович – получил почти в пять раз меньше голосов, а именно 14,11%.
- Вела забил 36 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах сезона МЛС.
- Ибрагимович провел 31 игру, отличился 31 раз и отдал восемь результативных передач.
Источник: Официальный сайт МЛС