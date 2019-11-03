Ари: «В сборной России хватает классных форвардов – есть Дзюба и Смолов. Возможно, я получу свой шанс»

Нападающий «Краснодара» Ари считает, что его не вызывали в сборную России из-за травм.

«Ни с кем не общался по поводу сборной России. Просто так совпадало, что я либо получал травму на момент игр сборной, либо только возвращался на поле. Я спокоен по этому поводу.

В сборной хватает классных форвардов, — есть Дзюба и Смолов. Всегда считал, чтобы попасть в национальную команду, ты должен выделяться на фоне остальных. Возможно, еще получу свой шанс», – отметил Ари.