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    Ари: «В сборной России хватает классных форвардов – есть Дзюба и Смолов. Возможно, я получу свой шанс»

    Нападающий «Краснодара» Ари считает, что его не вызывали в сборную России из-за травм.

    «Ни с кем не общался по поводу сборной России. Просто так совпадало, что я либо получал травму на момент игр сборной, либо только возвращался на поле. Я спокоен по этому поводу.

    В сборной хватает классных форвардов, — есть Дзюба и Смолов. Всегда считал, чтобы попасть в национальную команду, ты должен выделяться на фоне остальных. Возможно, еще получу свой шанс», – отметил Ари.

    • Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Германией (0:3) в ноябре 2018 года.
    • В активе 33-летнего форварда два матча за российскую национальную команду.
    • Ни в одном из них уроженец бразильской Форталезы не отметился результативными действиями.

    Источник: «СЭ»

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