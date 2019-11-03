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  • Ари: «В сборной России хватает классных форвардов – есть Дзюба и Смолов. Возможно, я получу свой шанс»

Ари: «В сборной России хватает классных форвардов – есть Дзюба и Смолов. Возможно, я получу свой шанс»

3 ноября 2019, 12:50
6

Нападающий «Краснодара» Ари считает, что его не вызывали в сборную России из-за травм.

«Ни с кем не общался по поводу сборной России. Просто так совпадало, что я либо получал травму на момент игр сборной, либо только возвращался на поле. Я спокоен по этому поводу.

В сборной хватает классных форвардов, — есть Дзюба и Смолов. Всегда считал, чтобы попасть в национальную команду, ты должен выделяться на фоне остальных. Возможно, еще получу свой шанс», – отметил Ари.

  • Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Германией (0:3) в ноябре 2018 года.
  • В активе 33-летнего форварда два матча за российскую национальную команду.
  • Ни в одном из них уроженец бразильской Форталезы не отметился результативными действиями.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Краснодар Ари
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1572780553
Из этих троих я бы выбрал Ари, он боец.
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vladimir-7
1572783335
Ари прав, это действительно классные футболисты, но только они оба в первом классе, Смолов туда скатился, а Дзюба из первого класса ещё никак не перейдет во второй, видимо, он там так и останется.
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+50/-50
1572793625
И Дзюбба и Смолов далеко не лучшие. Да даже и не форварды. Других нет, вот и весь сказ.
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Migele
1572806958
В "Краснодаре" был Федор Смолов, а в "Локомотиве" - Федор Дубов.
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