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    АПЛ. «Арсенал» не выиграл в третьем матче чемпионата подряд, «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

    Состоялись матчи 11-го тура АПЛ. «Арсенал» не сумел выиграть в третьем матче чемпионата подряд, сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). В параллельной встрече «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1), проигрывая со счетом 0:1 к 87-й минуте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Арсенал – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Обамеянг, 21; 1:1 – Хименес, 76.

    Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Трезеге, 21; 1:1 – Робертсон, 87; 1:2 – Мане, 90.

    Брайтон – Норвич – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Троссард, 69; 2:0 – Даффи, 84.

    Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кларк, 16; 0:2 – Фернандес, 22; 0:3 – Шелви, 51; 1:3 – Бальбуэна, 73; 2:3 – Снодграсс, 90.

    Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уорд-Проуз. 13; 1:1 – Агуэро, 70; 2:1 – Уокер, 86.

    Шеффилд – Бернли – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лундстрем, 17; 2:0 – Лундстрем, 43; 3:0 – Флэк, 44.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 17 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---------- http://gg.gg/anticam

      0
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      Рейтинг: +1112

      овертайм 39 минут назад

      эмери аут)
      ливер - нихерасебе)
      мансити - в гонке)

      0
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      Рейтинг: +2881

      mdu86 40 минут назад

      Потрясающе! АПЛ во всей красе, как всегда бьются до последних секунд

      0
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      Рейтинг: +424

      LMI 42 минуты назад

      Гребаный по черепану, МЛЯТЬ. Да увольте вы на ...й этого Эмери ко всем свиньям. Это какой-то дурной сон, а не Арсенал. Команда просто разбаласирована, просто в разнос идет. Не могут играть вообще

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      Рейтинг: +1811

      SarJr 44 минуты назад

      опять ливер отскочил....

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