АПЛ. «Арсенал» не выиграл в третьем матче чемпионата подряд, «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

Состоялись матчи 11-го тура АПЛ. «Арсенал» не сумел выиграть в третьем матче чемпионата подряд, сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). В параллельной встрече «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1), проигрывая со счетом 0:1 к 87-й минуте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Обамеянг, 21; 1:1 – Хименес, 76.

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Трезеге, 21; 1:1 – Робертсон, 87; 1:2 – Мане, 90.

Брайтон – Норвич – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Троссард, 69; 2:0 – Даффи, 84.

Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кларк, 16; 0:2 – Фернандес, 22; 0:3 – Шелви, 51; 1:3 – Бальбуэна, 73; 2:3 – Снодграсс, 90.

Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Уорд-Проуз. 13; 1:1 – Агуэро, 70; 2:1 – Уокер, 86.

Шеффилд – Бернли – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Лундстрем, 17; 2:0 – Лундстрем, 43; 3:0 – Флэк, 44.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ