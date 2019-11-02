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  • АПЛ. «Арсенал» не выиграл в третьем матче чемпионата подряд, «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

АПЛ. «Арсенал» не выиграл в третьем матче чемпионата подряд, «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

2 ноября 2019, 19:50
7

Состоялись матчи 11-го тура АПЛ. «Арсенал» не сумел выиграть в третьем матче чемпионата подряд, сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). В параллельной встрече «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1), проигрывая со счетом 0:1 к 87-й минуте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Обамеянг, 21; 1:1 – Хименес, 76.

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Трезеге, 21; 1:1 – Робертсон, 87; 1:2 – Мане, 90.

Брайтон – Норвич – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Троссард, 69; 2:0 – Даффи, 84.

Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кларк, 16; 0:2 – Фернандес, 22; 0:3 – Шелви, 51; 1:3 – Бальбуэна, 73; 2:3 – Снодграсс, 90.

Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Уорд-Проуз. 13; 1:1 – Агуэро, 70; 2:1 – Уокер, 86.

Шеффилд – Бернли – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Лундстрем, 17; 2:0 – Лундстрем, 43; 3:0 – Флэк, 44.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Вулверхэмптон Астон Вилла Ливерпуль Брайтон Норвич Сити Вест Хэм Ньюкасл Манчестер Сити Саутгемптон Шеффилд Юнайтед Бернли
Комментарии (7)
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Saracen Jr
1572714059
опять ливер отскочил....
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LMI
1572714182
Гребаный по черепану, МЛЯТЬ. Да увольте вы на ...й этого Эмери ко всем свиньям. Это какой-то дурной сон, а не Арсенал. Команда просто разбаласирована, просто в разнос идет. Не могут играть вообще
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mdu86
1572714276
Потрясающе! АПЛ во всей красе, как всегда бьются до последних секунд
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овертайм
1572714351
эмери аут) ливер - нихерасебе) мансити - в гонке)
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lidiyatuzov
1572715643
Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---------- http://gg.gg/anticam
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mihail200606
1572717634
Ливер красавцы..
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lisal
1572719986
На Арсенал не интересно смотреть утопия а не команда! Эмери безтактичный тренер. Нет игры и команды нет!!!
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