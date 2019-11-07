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Материалы

Астон Вилла - Ливерпуль

02.11.2019, Суббота, 18:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Премьер-лига, 11 тур Астон Вилла - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 17:05 Астон Вилла 0:6 Ливерпуль
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:2 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
19 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 20:30 Ливерпуль 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 21:30 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
2 тур
24 августа, суббота 20:30 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
17 тур
15 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:05 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Ливерпуль
16 тур
6 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
29 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Астон Вилла
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
21 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
1 тур
11 августа, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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