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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 02 ноября 2019
Астон Вилла
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
21'
Трезеге
87'
Э. Робертсон
90+4'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
87'
ГОЛ! 1:1!
Э. Робертсон
Пас отдал
С. Мане
Замена
Д. Коджиа
️️️️
Уэсли
86'
84'
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
А. Эль-Гази
81'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Луис
73'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Ф. Жилберт
69'
65'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Вейналдум
58'
Желтая карточка
В. ван Дейк
37'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
Пас отдал
Д. МакГинн
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
22
Хитон
23
Таргетт
3
Энгелс
2
Мингс
24
Жилберт
7
МакГинн
6
Накамба
12
Луис
7
Трезеге
21
Эль-Гази
7
Уэсли
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
24
Жилберт
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
24
Жилберт
12
Луис
14
Хурихейн
14
Хурихейн
12
Луис
7
Уэсли
26
Коджиа
26
Коджиа
7
Уэсли
10
Лаллана
8
Кейта
8
Кейта
10
Лаллана
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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