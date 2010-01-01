Семин: «Впечатление, что в матче с «Уфой» кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил игру с «Краснодаром»

Все так и норовят паровозу бревно на рельсы положить. Измена долбит. Старость - не радость, маразм - не оргазм.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 15 тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи открыли счет во встрече, забил португальский форвард Эдер.
— Судья показал восемь карточек «Локомотиву».
— Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.
- «Локомотив» идет в таблице вторым.
- В следующем туре москвичи встретятся с «Краснодаром».
- На следующей неделе «Локомотив» проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».