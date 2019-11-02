Семин: «Впечатление, что в матче с «Уфой» кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 15 тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи открыли счет во встрече, забил португальский форвард Эдер.

— Судья показал восемь карточек «Локомотиву».

— Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.