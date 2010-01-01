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    Семин: «Впечатление, что в матче с «Уфой» кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил игру с «Краснодаром»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 15 тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи открыли счет во встрече, забил португальский форвард Эдер.

    — Судья показал восемь карточек «Локомотиву».

    — Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.

    • «Локомотив» идет в таблице вторым.
    • В следующем туре москвичи встретятся с «Краснодаром».
    • На следующей неделе «Локомотив» проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3459

      ЮНик 5 минут назад

      Все так и норовят паровозу бревно на рельсы положить. Измена долбит. Старость - не радость, маразм - не оргазм.

      0
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      Рейтинг: +1829

      Krasnodar 123 7 минут назад

      Вам и так в прошлом сезоне присвоили второе место после левого пеналя на Каборе. Чья- бы мычала...!

      0
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      Рейтинг: +2944

      BAIv 14 минут назад

      Не Локо жаловаться на судей.
      Краснодар этим не занимается, ему больше от судейских ошибок прилетает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +623

      dimmmka 14 минут назад

      Да неее....Юрий Палыч тебе показалось.

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