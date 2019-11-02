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  • Семин: «Впечатление, что в матче с «Уфой» кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил игру с «Краснодаром»

Семин: «Впечатление, что в матче с «Уфой» кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил игру с «Краснодаром»

2 ноября 2019, 17:15
24

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 15 тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи открыли счет во встрече, забил португальский форвард Эдер.

— Судья показал восемь карточек «Локомотиву».

— Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.

  • «Локомотив» идет в таблице вторым.
  • В следующем туре москвичи встретятся с «Краснодаром».
  • На следующей неделе «Локомотив» проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Краснодар Семин Юрий
Комментарии (24)
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BAIv
1572704762
Не Локо жаловаться на судей. Краснодар этим не занимается, ему больше от судейских ошибок прилетает.
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Krasnodar 123
1572705155
Вам и так в прошлом сезоне присвоили второе место после левого пеналя на Каборе. Чья- бы мычала...!
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ЮНик
1572705257
Все так и норовят паровозу бревно на рельсы положить. Измена долбит. Старость - не радость, маразм - не оргазм.
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rash1959
1572706251
Ещё в прошлой игре вашего пшека надо было удалять, да и Игнатьева за ним следом.
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3a zenit
1572706398
конечно это Зенит купил судей,вон у пуделя спросите...
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ZENIT*****
1572707529
Палыч,акстись!
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Axe111
1572714107
Опять разнылся
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lidiyatuzov
1572715730
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Здесь подробно все описано------ https://bitu.ir/q8V7BM
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paracetamol
1572718445
Шпалыч, скажи лучше, почему у тебя команда напоминает деревенские валенки?
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zra78
1572777404
Второй матч подряд не могу смотреть по причине работы и игры в них нет,надо менять работу! Кстати и с Юве и Краснодаром на работе плять,зае.ало уже и сейчас глянул расписание и с Байером тоже су.а там же,непруха
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