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Главные новости дня. «Зенит» предложит 33 миллиона за Миранчуков; Головин – лучший игрок последнего матча «Монако»

1 ноября 2019, 23:27
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«Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ.

«Ростелекому» доверили обустройство VAR в РПЛ. В договор вмешался «Матч ТВ».

В случае одобрения продажи пива на российских стадионах его не разрешат пить на трибунах.

«Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание.

Краневиттер зимой может перейти в «Сочи».

«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ.

«Манчестер Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ» – претенденты на трансфер Джана зимой.

Головин – лучший игрок матча Кубка лиги с «Марселем» по версии фанатов «Монако».

Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Холстомерия
1572682949
Не надо Зениту Миранчуков. Перейдя в другой клуб, забивать они перестанут
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