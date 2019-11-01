Главные новости дня. «Зенит» предложит 33 миллиона за Миранчуков, Головин – лучший игрок последнего матча «Монако»

«Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ.

«Ростелекому» доверили обустройство VAR в РПЛ. В договор вмешался «Матч ТВ».

В случае одобрения продажи пива на российских стадионах его не разрешат пить на трибунах.

«Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание.

Краневиттер зимой может перейти в «Сочи».

«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ.

«Манчестер Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ» – претенденты на трансфер Джана зимой.

Головин – лучший игрок матча Кубка лиги с «Марселем» по версии фанатов «Монако».

Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете