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ФАН: Краневиттер зимой может перейти в «Сочи»

1 ноября 2019, 19:58
22

«Сочи» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера. Как пишет ФАН, трансфер может состояться зимой.

Южане планировали заполучить футболиста еще перед сезоном, но тогда договориться не удалось. Сейчас же «Зенит», по сведениям источника, готов отпустить аргентинца.

  • Краневиттер пришел в «Зенит» летом 2017 года из мадридского «Атлетико».
  • В текущем сезоне аргентинец провел три матча.
  • Контракт Краневиттера с «Зенитом» действует до 2021 года.

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Краневиттер Матиас
Комментарии (22)
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Lilipyt
1572628701
Я не пойму Сочи пытается обанкротится
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ZENIT-59
1572629649
Может лучше так.И игрок будет играть, и Зенит разгрузит ведомость, или придёт кто-то сильнее
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Serjoga
1572630322
Из Зенита в Сочи "дорога открыта"! Из Сочи в Зенит препятствий нет! Вопрос!!!!!!!!!!!!!!!! Почему в РПЛ играет 2 клуба ЗЕНИТ?
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Томик
1572633334
Самый лучший вариант для Зенита - это Сутормина в Сочи продать. Всё в плюс ффп, за сколько бы не продали.
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ZENIT*****
1572633376
Не,это уже нонсен. Будет Зенит-2 и в РПФЛ.
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Тазит
1572637421
Похоже, скоро судьба чемпионства будет решаться на заседании совета директоров Газпрома...
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DOCTOR PENALTY
1572637616
Зенит потихоньку превращается в фармклуб Сочи.
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Давид59
1572647686
Для товарняков и кубковых игр парень незаменимый. Хотят Сочи отдать. Придётся основным составом кубок играть
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rash1959
1572673772
Давно не слышно про игрока "40+5". Неизвестная болезнь прогрессирует??? Похоже на мыло с Заворотнюк.
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