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    ФАН: Краневиттер зимой может перейти в «Сочи»

    «Сочи» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера. Как пишет ФАН, трансфер может состояться зимой.

    Южане планировали заполучить футболиста еще перед сезоном, но тогда договориться не удалось. Сейчас же «Зенит», по сведениям источника, готов отпустить аргентинца.

    • Краневиттер пришел в «Зенит» летом 2017 года из мадридского «Атлетико».
    • В текущем сезоне аргентинец провел три матча.
    • Контракт Краневиттера с «Зенитом» действует до 2021 года.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    01.11.2019 19:58
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +14644

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зенит потихоньку превращается в фармклуб Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      Тазит 1 час назад

      Похоже, скоро судьба чемпионства будет решаться на заседании совета директоров Газпрома...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      ZENIT***** 3 часа назад

      Не,это уже нонсен. Будет Зенит-2 и в РПФЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      Томик 3 часа назад

      Самый лучший вариант для Зенита - это Сутормина в Сочи продать. Всё в плюс ффп, за сколько бы не продали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7985

      Serjoga 3 часа назад

      Из Зенита в Сочи "дорога открыта"! Из Сочи в Зенит препятствий нет! Вопрос!!!!!!!!!!!!!!!! Почему в РПЛ играет 2 клуба ЗЕНИТ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -23541

      пьяныйхоровод > Serjoga 3 часа назад

      Дзюба , Азмун , Лунёв , Дриусси и Семак зимой могут перейти в ФК Сочи - сообщает тот же источник . А теперь твой ход .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      evgevg13 > пьяныйхоровод 2 часа назад

      а ещё зимой Зенит собирается для Сочи купить 2-х Миранчуков...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      ZENIT-59 4 часа назад

      Может лучше так.И игрок будет играть, и Зенит разгрузит ведомость, или придёт кто-то сильнее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +722

      fan-man > ZENIT-59 3 часа назад

      Для чего тогда эту ведомость было перегружать? Игроков много это хорошо, но скупать всех подряд? не с завистью, а чисто по-человечески

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7985

      Serjoga > fan-man 3 часа назад

      Именно с "ЗАВИСТЬЮ"! Ни себе, ни клубам! Но, чтобы другим клубам было ХУЖЕ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6534

      батог > ZENIT-59 3 часа назад

      Миранчуки !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -23541

      пьяныйхоровод > Serjoga 3 часа назад

      На Краневиттера кто-то претендовал ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -23541

      пьяныйхоровод > батог 3 часа назад

      Братья Запашные .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      evgevg13 > fan-man 2 часа назад

      это как собака на сене: ни себе, ни людям

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Lilipyt 4 часа назад

      Я не пойму Сочи пытается обанкротится

      0
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      ...
      Рейтинг: +722

      fan-man > Lilipyt 3 часа назад

      Сочи это по сути фармклуб Зенита, питерская команда, несмотря на название

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7289

      ufos73 > Lilipyt 3 часа назад

      А ты думаешь они им полностью ЗП платят? тыщ по сто каждому, остальное бомжи выплачивают ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -23541

      пьяныйхоровод > ufos73 3 часа назад

      Ведомости по з/п предъяви , трепач .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      Lilipyt > fan-man 1 час назад

      Сочи это бывший Динамо СПб и намерение Зенита в помощи понятна. Это в Мск каждый за себя, но все же Сочи должно рассматривать все по своим финансам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2005

      Порванный хрюкан 4 часа назад

      Маппет шоу !
      А когда в Сочи закончатся вакансии, тогда куда ?

      6
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      Рейтинг: +1134

      altezzik > Порванный хрюкан 4 часа назад

      В Оренбург

      4
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