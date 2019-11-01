ФАН: Краневиттер зимой может перейти в «Сочи»

«Сочи» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера. Как пишет ФАН, трансфер может состояться зимой.
Южане планировали заполучить футболиста еще перед сезоном, но тогда договориться не удалось. Сейчас же «Зенит», по сведениям источника, готов отпустить аргентинца.
- Краневиттер пришел в «Зенит» летом 2017 года из мадридского «Атлетико».
- В текущем сезоне аргентинец провел три матча.
- Контракт Краневиттера с «Зенитом» действует до 2021 года.
Источник: ФАН
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