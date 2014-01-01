«НЕНОБЕЛЬ»: «Сочи» договорился с «Зенитом» о переходе Эрнани, Краневиттера, Мака и еще шестерых игроков

Группа футболистов «Зенита» может перебраться в «Сочи» в летнее трансферное окно.

По информации телеграм-канала «НЕНОБЕЛЬ», южане и петербуржцы на уровне высшего руководства клубов договорились о переходе в «Сочи» голкипера Егора Бабурина, защитников Ивана Новосельцева, Эльмира Набиуллина и Ибрагима Цаллагова, полузащитников Эрнани, Матиаса Краневиттера и Роберта Мака и нападающих Антона Заболотного и Дмитрия Полоза.

Как утверждает источник, «Сочи» готов платить игрокам столько же, сколько они зарабатывают в «Зените». О возможной сумме сделки «НЕНОБЕЛЬ» не сообщает.