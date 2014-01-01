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    «НЕНОБЕЛЬ»: «Сочи» договорился с «Зенитом» о переходе Эрнани, Краневиттера, Мака и еще шестерых игроков

    Группа футболистов «Зенита» может перебраться в «Сочи» в летнее трансферное окно.

    По информации телеграм-канала «НЕНОБЕЛЬ», южане и петербуржцы на уровне высшего руководства клубов договорились о переходе в «Сочи» голкипера Егора Бабурина, защитников Ивана Новосельцева, Эльмира Набиуллина и Ибрагима Цаллагова, полузащитников Эрнани, Матиаса Краневиттера и Роберта Мака и нападающих Антона Заболотного и Дмитрия Полоза.

    Как утверждает источник, «Сочи» готов платить игрокам столько же, сколько они зарабатывают в «Зените». О возможной сумме сделки «НЕНОБЕЛЬ» не сообщает.

    Источник: «НЕНОБЕЛЬ»

    Новостной спортивный телеграм-канал, созданный в июле 2017 года. На сегодняшний день число подписчиков канала составляет 14485 человек.

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3744

      3a zenit 4 минуты назад

      какой бред)неШнобель наркоман?

      0
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      Рейтинг: +17180

      Боцман59rus 7 минут назад

      А можно просто состав динамо оставить, наверно пободались в РПЛ, накуй этот цирк, с меня и давалки Оренбурга хватит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +266

      DePisuares 26 минут назад

      Не пойдут они туда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4936

      prezent2017 29 минут назад

      Здорово! Целая команда отстоя. Но играть будет и кровушки морквским клупешкам попортит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6791

      parevg 39 минут назад

      Насколько я помню регламент, фарм-клуб не может выступать в одном дивизионе с основной командой.
      Если все эти игроки реально перейдут, то Сочи можно переименовать в Зенит-2

      3
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      Рейтинг: +260

      ФК_Полоцк 40 минут назад

      Смешно) Я как понимаю аренда подразумевается. А в Сочи есть вообще футболисты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      19831170 41 минуту назад

      Написать уже нечего совсем?)))

      2
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      Рейтинг: +565

      Genz 42 минуты назад

      *********** не договаривает, что это бесплатная аренда на один сезон. А зарплату такую же, как в зените Сочи будет платить

      0
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      Рейтинг: +2844

      polt 46 минут назад

      Лажа.

      0
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      Рейтинг: +494

      zarsm 51 минуту назад

      ахахаха, что курит автор? У них денег не хватит даже на одного Краневиттера.

      0
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      Рейтинг: +1523

      WhiteEgon > zarsm 49 минут назад

      У Ротенберга хватит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15672

      VVM1964 > WhiteEgon 47 минут назад

      + 6 очков в копилку Зенита )))

      1
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      Рейтинг: +6340

      Skull_Boy > VVM1964 41 минуту назад

      Да там уже все 12, есть еще Оренбург и хорошо, что Томь тормазнули, а то было бы все 18, а еще кто-то говорит, что чемп не купленный и вообще все это утка, Эрнани одной ногой в Бразилии, а Полоз на просмотре в своем более-менее родном Ростове, да и Эльмира будут держать на лавке т.к. Жирок постоянно на травме

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      Рейтинг: +423

      KPCCSPB > Skull_Boy 28 минут назад

      Ахахаха,купи уже мозги наконец, ты же веришь, что все можно "купить".

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      Рейтинг: +17180

      Боцман59rus > Skull_Boy 5 минут назад

      Все по масти, сязыка снял

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