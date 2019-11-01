«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук могут перейти в «Зенит» зимой. По сведениям ФАН, действующие чемпионы готовят предложение стоимостью 33 миллиона евро (за обоих футболистов).

«Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.