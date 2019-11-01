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    «Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

    Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук могут перейти в «Зенит» зимой. По сведениям ФАН, действующие чемпионы готовят предложение стоимостью 33 миллиона евро (за обоих футболистов).

    «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.

    • Братья – воспитанники «Локомотива».
    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • «Локомотив» занимает третье место.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    01.11.2019 20:12
    Комментарии35
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      Рейтинг: +1066

      Genz 27 минут назад

      Это правда. 33 миллиона это отступные в сумме за двоих. Локомотив выше головы не прыгнет. Братья уйдут в зенит, если им будут платить, как малкому

      0
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      Рейтинг: +2605

      JTherry 52 минуты назад

      ФАН гонит пургу, 33 млн. на двоих не делится)))) уверен, что не продадут... или не купят

      0
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      Рейтинг: +394

      Lilipyt 1 час назад

      Если бы не лимит, то и смысла покупать не было. Из них только Алексей играет более менее, а другой скатился в тар-тара-рым. Год поиграли нормально и все. Сейчас и второй пойдет на дно. Но они все мечтают о европе, Англия наверное. Но мечты остаются мечтами. На поле не видно, что они хотят перебраться в сильный чемпионат. В добавок пора им приглядеться к другим футболистам братьям близнецам и как у их сложилась карьера играя за один клуб. Если хотят играть оба, то придется расходится. Иначе один будет лавочник.

      0
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      Рейтинг: +386

      S.K.V. 1 час назад

      не нужны оба!!

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      Рейтинг: +520

      FCZenit is Ivanovo 1 час назад

      Блин "Зенит"
      даже не думай этих двух однолицых покупать

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      Рейтинг: +2152

      Dellleone 1 час назад

      Они что сиамские что ли ? Мы с Тамарой ходим парой.

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      Рейтинг: +394

      Lilipyt > Dellleone 1 час назад

      Это как Комбаровы.

      2
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      Рейтинг: +14644

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Давайте уж сразу напрямую в Сочи!

      1
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      Рейтинг: +2152

      Dellleone > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Нет , так бабла меньше отмыть получиться . Напрямую не интересно.... оточеная схема.

      1
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      Рейтинг: +394

      Lilipyt > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Так для Сочи хотят купить)

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      Рейтинг: +512

      evgevg13 2 часа назад

      коллекционеры никак не успокоятся...

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      Рейтинг: +170

      tushkanlz 2 часа назад

      В "Бешикташ", в "Бешикташ" !!! идите в ...Бешикташ...

      2
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      Рейтинг: +337

      ZENIT***** 3 часа назад

      Слава яйцам,что не купили!

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      Рейтинг: +26

      Kruglov2412 > ZENIT***** 2 часа назад

      И не продадут ваш бомжатник достал уже всех у вас ваши яйца в пол состава скоро будут вас вниз тянуть!!!!!

      0
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      Рейтинг: +394

      Lilipyt > Kruglov2412 1 час назад

      У тебя какие-то проблемы с яйцами)))) Сходи к психологу. Кто-то покупает, кто-то продает! Ты что-то новое увидел?!

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