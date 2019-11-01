«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук могут перейти в «Зенит» зимой. По сведениям ФАН, действующие чемпионы готовят предложение стоимостью 33 миллиона евро (за обоих футболистов).
«Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
- Братья – воспитанники «Локомотива».
- «Зенит» лидирует в чемпионате России.
- «Локомотив» занимает третье место.
Источник: ФАН
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