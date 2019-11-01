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  • «Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ

1 ноября 2019, 20:12
44

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук могут перейти в «Зенит» зимой. По сведениям ФАН, действующие чемпионы готовят предложение стоимостью 33 миллиона евро (за обоих футболистов).

«Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.

  • Братья – воспитанники «Локомотива».
  • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
  • «Локомотив» занимает третье место.

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (44)
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srg38
1572629338
Отсутствие Миранчуков показало что они НЕ ключевые игроки команды... так что я даже не знаю...
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Dizgen
1572631424
Когда уже Зенит Нажрется?
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oyabun
1572631573
Каждые несколько месяцев как дерьмо всплывает эта заезженная и обсосаная со всех сторон тема. Бомбардир, не надоело еще?
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maratagliulin
1572631988
Агент Миранчуков устраивает аукцион: Зенит - 33, Бешикташ - 35, Боруссия Д - 16... А в итоге - Олимпиакос - 9
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filosof sparty
1572631996
Их любой наш клуб был бы рад видеть у себя, сильные ребята. Очень надеюсь, что в Зенит они не уйдут, а то сильно нарушат баланс РПЛ- Локомотив сильно ослабнет, а Зенит улетит в космос. Для них самих и РПЛ лучший вариант, за границу, но Локо хана
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ZENIT*****
1572633209
Слава яйцам,что не купили!
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evgevg13
1572634770
коллекционеры никак не успокоятся...
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FCZenit is Ivanovo
1572638898
Блин "Зенит" даже не думай этих двух однолицых покупать
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S.K.V.
1572638979
не нужны оба!!
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knikos
1572647361
Зачем ? Зачем они нужны в Зените ?
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