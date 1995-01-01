«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Зенит» попытался приобрести полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков за 45 миллионов евро.

«Локомотив» ответил отказом, говорится в статье Егорова на «Спорт-Экспрессе».