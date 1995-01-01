«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов

На такие предложения нужно сразу отвечать Евсеевской репликой Уэльсу 2003 года!))
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Зенит» попытался приобрести полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков за 45 миллионов евро.
«Локомотив» ответил отказом, говорится в статье Егорова на «Спорт-Экспрессе».
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.