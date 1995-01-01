Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Зенит» попытался приобрести полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков за 45 миллионов евро.

    «Локомотив» ответил отказом, говорится в статье Егорова на «Спорт-Экспрессе».

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:19
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Антон bx14e 29 секунд назад

      На такие предложения нужно сразу отвечать Евсеевской репликой Уэльсу 2003 года!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      komarinskiy 1 минуту назад

      Все куплю - сказало злато

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Завулон new new 20 минут назад

      Если правда,то у менеджеров Локо плохо с головой. Такой выгоды они больше не где не найдут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +855

      Romantic2010 > Завулон new new 8 минут назад

      Ага, учитывая лимит в след году, то где они купят полноценную замену с Российским паспортом? вот тебе и ответ)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7278

      parevg 30 минут назад

      45 за каждого, и вообще, не хорошо ослаблять прямого конкурента, своих попробуйте вырастить и воспитать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      KPCCSPB > parevg 27 минут назад

      Вырастили, и в Европе их помнят, а паровозовская шушера чем гордиться? Ты одно и тоже пишешь, конченный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2740

      Gek Dement > parevg 23 минуты назад

      С каких пор 45 лямов на балансе это ослабление прямого конкурента?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7278

      parevg > KPCCSPB 21 минуту назад

      Кто кроме шавы и коржика старшего?
      И было это в до газпромовские времена, а теперь хоть один в Зените играет???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7278

      parevg > Gek Dement 19 минут назад

      За 90 их даже Миллер не купит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2740

      Gek Dement > parevg 16 минут назад

      Все это очень хорошо, но не ответ на мой вопрос) 90 они не стоят, но с учётом нового лимита на легов, Локо вполне себе может попытаться 50-60 за двоих выторговать, скажу прямо)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7278

      parevg > Gek Dement 10 минут назад

      У Зенита на балансе гораздо больше, а привычка скупать все, что немного выделяется из общей массы никуда не делась. При этом не важно, заиграет или нет, в крайнем случае в Сочи отправят...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      KPCCSPB > parevg 9 минут назад

      Так ты определись, нужны люди игравшие, или пачки воспитанников. Зачем ты тему меняешь? С тобой тупо говорить нет смысла...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7278

      parevg > parevg 6 минут назад

      А с учетом лимита- есть Русская поговорка: отдай жену дяде, а сам иди к .... ( проститутке )
      Поэтому хрен а не братья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      Dgad 37 минут назад

      Нет уж пусть под пристальным руководством Палыча играют, а дальше в Европу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SPbZenit12 51 минуту назад

      Хорошая пиар компания для Миранчуков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      qawzsexdr 1 час назад

      Что только не напишут, лишь бы за статью финансы начислили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1118

      Борат 1 час назад

      бугагаггагааг !
      45 мульёнов за чука и гека ???
      аааа ржунимагу !!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      ARTHUR19 1 час назад

      Надоели постоянные новости про Миранчуков. Второй сезон подряд будут играть в лиге чемпионов, пусть себя наконец покажут. А то платить такие бешенные деньги за них, чтобы смотреть на то как они в своем же чемпионате незаинтересованных из лимита футболистов делают, лично я не понимаю зачем. В лиге чемпионов себя покажут, вот тогда можно о чем то говорить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Randy Ram > ARTHUR19 1 час назад

      В ЛЧ если и покажут, то пускай в Европу едут. Нафига им тогда зенит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +578

      Гавроша > Randy Ram 36 минут назад

      Зенит пишется с большой буквы, неуч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Ряженый161 1 час назад

      Очередная утятина от егорова. За такие деньжищи кикнадзе бы их за руки увёл к миллеру.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2740

      Gek Dement > Ряженый161 1 час назад

      Так им проще выждать, отыграть в ЛЧ и ещё за большие деньжищи тому же Зениту их отдать зимой или следующим летом, Локо то ничего не теряет, только приобретет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Dimk0 > Gek Dement 41 минуту назад

      Ну смотря как отыграют...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru