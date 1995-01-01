Кикнадзе: «Со стороны «Зенита» есть интерес к Миранчукам. Но о деньгах рассуждать не буду»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

— Говорилось, что «Зенит» предлагает за Миранчуков 30 миллионов. Под этим есть почва?

— Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду.

— Правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые «Зенит» может выплатить?

— То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности. Читать прессу и считать, что это правда, – большая ошибка, – сказал Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе высказался о рыночной стоимости Миранчуков.