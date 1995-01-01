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    Кикнадзе: «Со стороны «Зенита» есть интерес к Миранчукам. Но о деньгах рассуждать не буду»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

    — Говорилось, что «Зенит» предлагает за Миранчуков 30 миллионов. Под этим есть почва?

    — Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду.

    — Правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые «Зенит» может выплатить?

    — То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности. Читать прессу и считать, что это правда, – большая ошибка, – сказал Кикнадзе.

    Ранее Кикнадзе высказался о рыночной стоимости Миранчуков.

    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      SlKruglov90. 3 часа назад

      Пошли на ... бомжи надеюсь в Локо останутся если уходить тогда в Европу а не к конкурентам прямым

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7255

      parevg 3 часа назад

      Не станет Локо прямого конкурента усиливать в ущерб себе.
      Разве что за очень бешеные деньги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7766

      KLIM777 3 часа назад

      Они и сами не пойдут. Тут нечего сопли растасовывать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -11137

      пьяныйхоровод > KLIM777 1 час назад

      Надо же повонять по поводу Зенита . Скушна им без ентого .

      0
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