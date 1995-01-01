Кикнадзе: «Со стороны «Зенита» есть интерес к Миранчукам. Но о деньгах рассуждать не буду»

Пошли на ... бомжи надеюсь в Локо останутся если уходить тогда в Европу а не к конкурентам прямым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
— Говорилось, что «Зенит» предлагает за Миранчуков 30 миллионов. Под этим есть почва?
— Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду.
— Правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые «Зенит» может выплатить?
— То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности. Читать прессу и считать, что это правда, – большая ошибка, – сказал Кикнадзе.
Ранее Кикнадзе высказался о рыночной стоимости Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.