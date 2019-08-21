«Невские новости»: «Зенит» предложит за Миранчуков 30 миллионов

«Зенит» готовит новое предложение по приобретению полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков, утверждает издание «Невские новости».

Источник сообщил, что питерский клуб планирует предложить за братьев 30 миллионов евро. Ранее «Зенит» уже предлагал за 23-летних полузащитников 25 миллионов евро и получил отказ.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявлял, что у клуба «нет задачи сохранить Миранчуков в команде». По его словам, железнодорожники получили несколько предложений по Миранчукам.