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    «Невские новости»: «Зенит» предложит за Миранчуков 30 миллионов

    «Зенит» готовит новое предложение по приобретению полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков, утверждает издание «Невские новости».

    Источник сообщил, что питерский клуб планирует предложить за братьев 30 миллионов евро. Ранее «Зенит» уже предлагал за 23-летних полузащитников 25 миллионов евро и получил отказ.

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявлял, что у клуба «нет задачи сохранить Миранчуков в команде». По его словам, железнодорожники получили несколько предложений по Миранчукам.

    • В июле комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» не оставляет надежд переманить Алексея Миранчука.
    • В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей, забил пять голов и отдал один ассист. Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • Антон Миранчук провел на поле 6 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его стоимость – 16 миллионов.

    Источник: «Невские Новости»

    «Невские новости»  – информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

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    21.08.2019 15:16
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    Комментарии120
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 августа 2019, 20:20

      И какой смысл им в Зенит переходить ?) Если и срываться куда-то ,то только сейчас или зимой ,и только в ТОП-лигу .

      1
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > shurik45 21 августа 2019, 21:39

      Да ты что! Это же зенитка. Ей надо всех собрать. Зачем и почему никто не знает, но надо.

      4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 августа 2019, 20:18

      Это бред,да на х.. они нам нужны!!?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > upiter622 21 августа 2019, 20:29

      Согласен с Вами

      0
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      Рейтинг: +65

      паха1991 > upiter622 22 августа 2019, 16:11

      что бы тащить вашу и без того жалкую помойк!

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > паха1991 22 августа 2019, 19:40

      Ответ не правильный!Может быть ты хотел сказать:
      -Не продадим,так как они тащат жалкую помойку!)))

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 21 августа 2019, 19:56

      Ведро отсосиновиков бомжам))

      7
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 августа 2019, 19:22

      Хорошее усиление ФК Сочи будет

      4
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    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 21 августа 2019, 19:04

      Ух как горит у некоторых.А если перейдут,то надо в бункер прятаться)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 21 августа 2019, 18:55

      Зачем сидеть на лавке в Зените, если лучше играть в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ в Локомотиве!!!

      7
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      Рейтинг: +1311

      Taps 21 августа 2019, 18:54

      Не нужны "Зениту" эти рас ******.

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 августа 2019, 18:54

      А чо им в Локо плохо?Чемпионами стали,если и ехать то за бугор,накуй это им нужно.

      1
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 21 августа 2019, 18:45

      Удачи сегодня Краснодару, а Зениту, ху йев, а не Миранчуков)))

      5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 18:22

      Из числа команд-победителей ЧР по футболу(Спартак,ЦСКА,Зенит,Локомотив,Рубин,Алания) в этом году поборются только первые четыре+Динамо М и Краснодар.

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Антон bx14e 21 августа 2019, 19:16

      За что поборются ? )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > VVM1964 21 августа 2019, 19:49

      за Чемпионство!

      0
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Антон bx14e 21 августа 2019, 20:51

      Вычеркни Динамо М и ЦСКА . )))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > VVM1964 21 августа 2019, 20:56

      Почему ты так считаешь?)
      Неет,Давай поговорим!)

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Антон bx14e 21 августа 2019, 22:57

      Динамо в твой список вообще по ошибке попало , удивлюсь если они за ЛЕ смогут побороться , ну а ЦСКА не хватит состава , они и так в прошедшем сезоне выше головы прыгнули .

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