«Невские новости»: «Зенит» предложит за Миранчуков 30 миллионов

И какой смысл им в Зенит переходить ?) Если и срываться куда-то ,то только сейчас или зимой ,и только в ТОП-лигу .
«Зенит» готовит новое предложение по приобретению полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков, утверждает издание «Невские новости».
Источник сообщил, что питерский клуб планирует предложить за братьев 30 миллионов евро. Ранее «Зенит» уже предлагал за 23-летних полузащитников 25 миллионов евро и получил отказ.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявлял, что у клуба «нет задачи сохранить Миранчуков в команде». По его словам, железнодорожники получили несколько предложений по Миранчукам.
- В июле комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» не оставляет надежд переманить Алексея Миранчука.
- В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей, забил пять голов и отдал один ассист. Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Антон Миранчук провел на поле 6 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его стоимость – 16 миллионов.
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