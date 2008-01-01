Кикнадзе: «У нас нет задачи сохранить Миранчуков в команде»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб получил несколько предложений по переходу полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

«У нас нет задачи сохранить Мирачуков в команде. Есть задача развития ребят. Игроки и клуб заинтересованы в том, чтобы, если Миранчуки и уходили, то в серьезные, большие клубы. Уже сейчас есть несколько предложений, но пока давайте отыграем Лигу чемпионов», – сказал Кикнадзе.