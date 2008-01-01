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    Кикнадзе: «У нас нет задачи сохранить Миранчуков в команде»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб получил несколько предложений по переходу полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

    «У нас нет задачи сохранить Мирачуков в команде. Есть задача развития ребят. Игроки и клуб заинтересованы в том, чтобы, если Миранчуки и уходили, то в серьезные, большие клубы. Уже сейчас есть несколько предложений, но пока давайте отыграем Лигу чемпионов», – сказал Кикнадзе.

    • В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей, забил пять голов и отдал один ассист. Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • Антон Миранчук провел на поле 6 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его стоимость – 16 миллионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии14
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      Рейтинг: +909

      Борат 6 минут назад

      А почему дороже тот который забил в разы меньше?

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      Рейтинг: +1313

      Антон bx14e 17 минут назад

      Началооось..
      Пока ЛЧ не выиграют САМИ,в Родной Команде,-никаких командировок!))
      Минимум по 100млн за каждого!(Если за Чалова 30 предлагали))

      0
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      Рейтинг: +833

      Romantic2010 26 минут назад

      Чего кричите то....Оценивайте результаты по итогам сезона. Орать на всякого рода заявления каждый может и не каждый понимает посыл его. Ясно же, что он имел ввиду, что отпустят только в хороший серьезный зарубежный клуб.

      0
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      Рейтинг: +442

      Князев 32 минуты назад

      Барыга, разбазаришь всю команду. Карманы набьёшь тем и удовлетворишся. Команда хороша дружбой и спаянностью. Что бы создать боеспособный коллектив нужно время на притирку игроков. А то Зенит нахватал сразу целую плеяду хороших игроков и что получилось? ПРОВАЛИЛИСЬ...

      0
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      Рейтинг: +79

      Smoke Some Weed 42 минуты назад

      С такими раскладами пора тебе уходить, мне он сразу не понравился как сменил геркуса, а сейчас ещё больше начинает бесить....

      3
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      Рейтинг: +75

      паха1991 55 минут назад

      Конченные!

      2
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      Рейтинг: +856

      Жёлто-синий 56 минут назад

      Если они уйдут то локо будет в жо...он лукавит

      1
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      Рейтинг: +1233

      KalterJax 1 час назад

      Серьёзные большие клубы? чтобы развивались?) а по факту либо в Спартак либо в Зенит! кто больше бабок даст федун или газпром!

      1
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      Рейтинг: +557

      Untitled-1 1 час назад

      Главное, что Гильерме сохранили!

      0
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      Рейтинг: +391

      Mister_Tomsk 1 час назад

      конченый грузин, уйдут миранчуки, локо сразу же в атаке загнется.

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      Рейтинг: +89

      Frazaran > Mister_Tomsk 43 минуты назад

      Может быть и так , но по отношению к Миранчукам будет неправильно держать их . Локо одно дело , но думаю ребятам хочется попробовать себя в Европе

      2
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