Арустамян: «Зенит» не оставляет надежд переманить Алексея Миранчука»

Зенит вместо того чтобы вкладывать деньги с Смену, вкладывает их в выпускников спортшкол других команд. А в составе, собственный выпускник один, Кержаков младший, да и тот третий вратарь...
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустмян рассказал об интересе «Зенита» к форварду «Краснодара» Ивану Игнатьеву и полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
«В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука.
Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Семина, он очень привязан к нынешнему клубу. Трансфер осуществить будет сложно, но «Зенит» пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком.
«Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично. Это же касается и интереса петербуржцев к Ивану Игнатьеву из «Краснодара». По поводу молодого нападающего шло общение на уровне руководителей двух команд в начале лета. Договориться, впрочем, не удалось, — сказал Арустамян.
- Игнатьев в прошлом сезоне забил 23 гола и отдал шесть ассистов в 47-ми матчах всех турниров. Transfermakrt оценивает 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
- Статистика 23-летнего Миранчука – пять мячей и 13 результативных передач в 44-х играх. Цена по Transfermarkt – 15 миллионов.