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    Арустамян: «Зенит» не оставляет надежд переманить Алексея Миранчука»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустмян рассказал об интересе «Зенита» к форварду «Краснодара» Ивану Игнатьеву и полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

    «В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука.

    Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Семина, он очень привязан к нынешнему клубу. Трансфер осуществить будет сложно, но «Зенит» пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком.

    «Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично. Это же касается и интереса петербуржцев к Ивану Игнатьеву из «Краснодара». По поводу молодого нападающего шло общение на уровне руководителей двух команд в начале лета. Договориться, впрочем, не удалось, — сказал Арустамян.

    • Игнатьев в прошлом сезоне забил 23 гола и отдал шесть ассистов в 47-ми матчах всех турниров. Transfermakrt оценивает 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
    • Статистика 23-летнего Миранчука – пять мячей и 13 результативных передач в 44-х играх. Цена по Transfermarkt – 15 миллионов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 00:30
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +6902

      parevg 35 минут назад

      Зенит вместо того чтобы вкладывать деньги с Смену, вкладывает их в выпускников спортшкол других команд. А в составе, собственный выпускник один, Кержаков младший, да и тот третий вратарь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV 37 минут назад

      еще и игнатьева так вскользь упомянули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      е5к.о.н.е.й.е5 1 час назад

      Хотят ювентус российский сделать

      -1
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      ...
      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV > е5к.о.н.е.й.е5 39 минут назад

      ювентус старух не обкрадывал

      1
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      Рейтинг: +6743

      KLIM777 1 час назад

      если игрок не хочет играть за другой клуб оставьте его в покое, он и не является мега крутым и ничего не показал ни в лиге чемпионов ни в сборной

      2
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      Рейтинг: +2427

      AtticusFinch > KLIM777 1 час назад

      Да он ни там там ни там особо и не играл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6743

      KLIM777 > AtticusFinch 1 минуту назад

      потому что уровень многих наших игроков топовый только в нашем же болоте. Как и Сутормин забил 7 голов или сколько там, ну все надо брать. Да нахер он нужен.

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