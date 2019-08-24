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    Кикнадзе: «15-16 миллионов за Миранчуков? Их стоимость будет достаточно далека от указанной»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал о будущем в клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.

    «Мы заинтересованы в прогрессе игроков. Для нас это повод для дополнительной гордости, если люди, поигравшие у нас, продолжат карьеру на более высоком уровне. «Локомотив» навсегда останется их домом, мы всегда будем ждать их назад. Они должны понимать, что у них есть опора и крыша. Это относится не только к братьям, а практически к любому футболисту, который выступает у нас.

    Если Миранчуков пригласит середняк Испании? Я не стал бы рассматривать гипотетические ситуации. Но также считаю, что средний испанский клуб, который гипотетически мог бы сделать предложение, точно так же, как немецкий и итальянский, имеет то большое преимущество, что его видят во всей Европе и не только в ней. В отличие от нашего чемпионата. Это большая проблема. Поэтому нужно будет внимательно разбираться, как этот переход может повлиять на карьеру футболистов. Желание братьев тоже будет учитываться, это сто процентов.

    Цена братьев на transfermarkt 15 и 16 миллионов евро? Это субъективная оценка нескольких людей, считающих себя специалистами, которая редко соответствует реальным условиям переговоров. Цена определяется только в ходе переговоров и определяется потребностью клуба. Стоимость братьев, поверьте, будет достаточно далека от указанной. Причем в большую сторону», – сказал Кикнадзе.

    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирается предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Семин: «Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков в «Локомотиве»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2019 11:52
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3390

      Zubo 12 часов назад

      По 500 тыщщ отдадут...

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      Рейтинг: +2717

      serppion 14 часов назад

      В который раз Зинка, забыв снять грязные сапоги, лезет в трансферную кровать. Ну, ослабит Зинка прямого конкурента, сломает Миранчуков, усадив их на лавку, похоронит интригу чемпионата. За что уважать-то бомжей?!

      0
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      Рейтинг: -6

      паха1991 15 часов назад

      почитал комменты..и сделал рукалицо...(иксперты..ко ко ко)

      -1
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      Рейтинг: +2066

      TOMSON 17 часов назад

      На счёт опоры и крыши, после случая с Тарасовым, просто поржал.

      0
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      Рейтинг: +51

      dima_s_urala > TOMSON 16 часов назад

      Кто такой Тарасов для ФК Локомотив?

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      Рейтинг: +2066

      TOMSON > dima_s_urala 15 часов назад

      Игрок отыгравший в этом клубе 9 лет (поправь если ошибаюсь).

      0
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      Рейтинг: -546

      DonBaton 17 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Их цена 5 копеек в базарный день,ничего не добились,а уже "песты" нашего гавночемпионата. Головешка уехал и сосет в монако ибо у нас он "звизда",а там он рядовое дно за большие бабки

      -4
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      Рейтинг: +8004

      Cules2013 17 часов назад

      Даже 30 млн за Головина казалось очень выгодно. А Миранчуки что? 10-15 каждый от силы. Ребята хорошие, но по меркам Восточной Европы. В Испании или АПЛ своих Миранчуков девать некуда, и они там дешевле.

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      Рейтинг: +1119

      Фан666 > Cules2013 16 часов назад

      И трансфер головина был признан самым позорным переходом сезона. По цене и качеству цена головина лчм от силы

      0
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      Рейтинг: +9

      SlKruglov90. 17 часов назад

      Если ехать то в Европу а зенит пусть с..ет

      1
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      Рейтинг: +887

      amazonaws 17 часов назад

      ...Стоимость братьев Миранчуков гораздо больше???

      А если гораздо МЕНЬШЕ и как можно меньше???
      Агенты игроков и клубы очень сильно ЗАВЫШАЮТ стоимость игроков.
      Кикнадзе решил не ударить лицом в агентскую ГРЯЗЬ и ЗАВЫСИЛ стоимость Миранчуков до УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОГО размера.
      Пусть завышает. Имеет полное право.
      Вот только найдётся ли такой ИДИОТ, кто купит Миранчуков за такие умопомрачительные деньги, которые они и близко НЕ СТОЯТ.
      Пусть Кикнадзе поКУРАЖИТСЯ!!!
      Делать ему нечего, так хоть на завышении отведёт себе душу и ПОТЕШИТ себя умопомрачительными ценами на Миранчуков!!!

      Чем бы "ДИТЯ" не тешилось - лишь бы не плакало!!!

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      Рейтинг: +3253

      Добрый Бобер 18 часов назад

      Ой, да бросьте! Один звонок, и поедут братья в Питер за 50000.

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      Рейтинг: +887

      amazonaws > Добрый Бобер 17 часов назад

      50 тысяч МАЛОВАТО будет, а вот, по ПЯТЬ лимонов в евро, за каждого, в самый, что ни на есть раз!!!

      0
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      Рейтинг: +638

      GSmall 18 часов назад

      Алексея за 30,Антона за 20-25

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