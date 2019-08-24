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    Семин: «Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что клуб должен приложить максимум усилий для сохранения в команде братьев Алексея и Антона Миранчуков.

    «Они прибавляют в каждом сезоне во всех компонентах и работают над своими как лучшими, так и не самыми лучшими качествами. Учиться надо всегда. И пока они будут учиться – будет прогресс. Сейчас в команде нет таких игроков, как Фернандеш, но они смотрят международные матчи. Хорошо впитывают информацию и принимают во внимание лучшие качества игроков, которые им нравятся.

    Проблема отсутствия стабильности – выдуманная. Ее нет. Просто каждый соперник по-своему готовится к братьям и вырабатывает план, как против них играть. У некоторых получается лучше, у некоторых – хуже. Понятно, что вдвоем им играть комфортнее. Но и по одному они показывают все, что нужно.

    Я не согласен с руководством. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более долгий срок. На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Именно вокруг них должна создаваться команда.

    Если уж будет совсем большой европейский клуб, то можно подумать. А так я не вижу смысла им куда-то уходить. Они получают удовольствие в «Локомотиве», привлекают болельщиков, которые ходят на них. И команда должна прогрессировать вместе с ними. Это мое мнение. Предложение должно быть от клуба высочайшего уровня. «Барселона»? Может быть», – сказал Семин.

    • Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что у клуба нет задачи сохранить братьев Миранчуков.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирается предложить за Миранчуков 30 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2019 10:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +733

      ААМ 15 часов назад

      Прав Сёмин.

      2
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      Рейтинг: +4001

      3a zenit 18 часов назад

      норм Зенит закупает молодых,весь рынок РФ под себя подминает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5000

      Антибиотик > 3a zenit 14 часов назад

      Норм, это когда клубы сами своих воспитанников готовят, а то, что делает Зенит, это спекуляция, за которую в СССР садили в тюрьму.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +106

      Борис23 19 часов назад

      Без них команда посыпится.

      0
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      Рейтинг: +7201

      alex1951 19 часов назад

      Родного сына Сёмина погнали из нарвской команды ,,Транс,,......
      Родной город Карпина.
      14 игр + еврокубки = 12 поражений и 2 победы...Супер...заслуженный тренер Россиии (...на бумажке)....терпел он,терпели его ,а потом решили ,дешевле пинка под зад дать.....Жаль,а команда целиком русская,пацаны в него верили...

      -1
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      Рейтинг: +7224

      parevg > alex1951 18 часов назад

      А при чем сын шПалыча???
      К тому же известно что на детях гениев природа отдыхает.
      А шПалыч точно гений.

      1
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      Рейтинг: +7201

      alex1951 > parevg 18 часов назад

      Хороший вопрос.
      А при том ,что касается ,,молодого,, ,то похоже,не в коня корм..
      Старший скоро завяжет,а Семин-Junior не потянет...

      0
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      Рейтинг: -48

      polyshuk23 20 часов назад

      Семи если газмяс нацелился на братьев то их не остановит ни какая сумма, а вот если братья выберут локо и пошлёт газмяс то это другой разговор и в контракте перепишите сумму отступных если хотите их сохранить, а если вдруг перейдут то все можна сказать пропали парни сколько таких молодых газмяс загубил соловьёвьева

      1
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      Рейтинг: -30

      никo 20 часов назад

      Зениту НЕ нужны.

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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB > никo 20 часов назад

      Нужны, Сутормин нулёвый), остальные ломаются на ровных местах.

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      Рейтинг: -30

      никo > KPCCSPB 20 часов назад

      Да же не представляю себе Братаны и в Зените ?!

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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB > никo 17 часов назад

      Халка, Малкома, Гарая тоже не представляли, как и Данни, вот наконец настало время с русским паспортом сильных ребят подтянуть.

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