Семин: «Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что клуб должен приложить максимум усилий для сохранения в команде братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Они прибавляют в каждом сезоне во всех компонентах и работают над своими как лучшими, так и не самыми лучшими качествами. Учиться надо всегда. И пока они будут учиться – будет прогресс. Сейчас в команде нет таких игроков, как Фернандеш, но они смотрят международные матчи. Хорошо впитывают информацию и принимают во внимание лучшие качества игроков, которые им нравятся.

Проблема отсутствия стабильности – выдуманная. Ее нет. Просто каждый соперник по-своему готовится к братьям и вырабатывает план, как против них играть. У некоторых получается лучше, у некоторых – хуже. Понятно, что вдвоем им играть комфортнее. Но и по одному они показывают все, что нужно.

Я не согласен с руководством. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более долгий срок. На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Именно вокруг них должна создаваться команда.

Если уж будет совсем большой европейский клуб, то можно подумать. А так я не вижу смысла им куда-то уходить. Они получают удовольствие в «Локомотиве», привлекают болельщиков, которые ходят на них. И команда должна прогрессировать вместе с ними. Это мое мнение. Предложение должно быть от клуба высочайшего уровня. «Барселона»? Может быть», – сказал Семин.