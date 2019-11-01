Daily Mail: «Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ

Руководство «Ливерпуля» по-прежнему не знает, как решить ситуацию со сложным календарным графиком.

Накануне клуб обыграл «Арсенал» в матче кубка лиги и прошел в 1/4 финала. Игры этой стадии начнутся с 16 декабря.

На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.

EFL предлагает перенос игры «Ливерпуля» на вторую неделю января. Вероятно, вице-чемпион Англии сыграет с «Астон Виллой» в кубке лиги 8 января.

EFL также рассматривает возможность проведения игры до Рождества и уже обсудили с «Ливерпулем» вариант, при котором команда отправит два разных состава на матчи кубка лиги и клубного чемпионата мира.