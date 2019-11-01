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    Daily Mail: «Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ

    Руководство «Ливерпуля» по-прежнему не знает, как решить ситуацию со сложным календарным графиком.

    Накануне клуб обыграл «Арсенал» в матче кубка лиги и прошел в 1/4 финала. Игры этой стадии начнутся с 16 декабря.

    На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.

    EFL предлагает перенос игры «Ливерпуля» на вторую неделю января. Вероятно, вице-чемпион Англии сыграет с «Астон Виллой» в кубке лиги 8 января.

    EFL также рассматривает возможность проведения игры до Рождества и уже обсудили с «Ливерпулем» вариант, при котором команда отправит два разных состава на матчи кубка лиги и клубного чемпионата мира.

    • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.

    Источник: Daily Mail

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    01.11.2019 08:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 1 ноября 2019, 12:28

      Это они на Ростов насмотрелись

      0
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      Рейтинг: +1702

      Artemka444 1 ноября 2019, 12:01

      да и так два состава,на кубок второй а кчм основа
      и всё!!!!или так нельзя?

      0
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 1 ноября 2019, 11:27

      Заметьте, и ни одной жалобы. И посмотрите на наших профи. Один матч в месяц добавь им, там изноются так ,что аж тошно становится.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 ноября 2019, 10:50

      могут себе позволить

      -1
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      Рейтинг: +6332

      Давид59 1 ноября 2019, 10:48

      Ребята, не жадничайте! Всё выиграть не удастся. По-любому одним составом не обойдётесь

      0
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      Рейтинг: +94

      Frenzybm 1 ноября 2019, 09:38

      А когда ливер стал вице чемпионом Англии? Или я что-то пропустил?

      -3
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      Рейтинг: +39

      Ads84 > Frenzybm 1 ноября 2019, 10:28

      12.05.2019 в районе 18:47 по московскому времени или в 15.47 по гринвичскому.

      0
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > Frenzybm 1 ноября 2019, 11:02

      ты походу сезон проспал прошлый)))

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      Рейтинг: +94

      Frenzybm > 1 ноября 2019, 11:06

      Спасибо, разъяснил. А то я подумал, что ливер в позапрошлом выиграл типо чемпионат и поэтому вице-чемпион. Неправильно понял.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 1 ноября 2019, 09:38

      Интересно, что по этому поводу сказал бы Палыч))))

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 ноября 2019, 09:26

      отправить молодняк на кчм

      0
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