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  • Daily Mail: «Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ

Daily Mail: «Ливерпуль» может отправить одновременно два разных состава на матчи Кубка лиги и КЧМ

1 ноября 2019, 08:51
11

Руководство «Ливерпуля» по-прежнему не знает, как решить ситуацию со сложным календарным графиком.

Накануне клуб обыграл «Арсенал» в матче кубка лиги и прошел в 1/4 финала. Игры этой стадии начнутся с 16 декабря.

На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.

EFL предлагает перенос игры «Ливерпуля» на вторую неделю января. Вероятно, вице-чемпион Англии сыграет с «Астон Виллой» в кубке лиги 8 января.

EFL также рассматривает возможность проведения игры до Рождества и уже обсудили с «Ливерпулем» вариант, при котором команда отправит два разных состава на матчи кубка лиги и клубного чемпионата мира.

  • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.

Источник: Daily Mail
Англия. Кубок лиги Ливерпуль
Комментарии (11)
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anri1703
1572589610
отправить молодняк на кчм
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loko-the_best
1572590296
Интересно, что по этому поводу сказал бы Палыч))))
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Frenzybm
1572590316
А когда ливер стал вице чемпионом Англии? Или я что-то пропустил?
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Давид59
1572594482
Ребята, не жадничайте! Всё выиграть не удастся. По-любому одним составом не обойдётесь
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piligrim1986
1572594610
могут себе позволить
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JI e x a
1572596844
Заметьте, и ни одной жалобы. И посмотрите на наших профи. Один матч в месяц добавь им, там изноются так ,что аж тошно становится.
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Artemka444
1572598895
да и так два состава,на кубок второй а кчм основа и всё!!!!или так нельзя?
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Ден 781
1572600516
Это они на Ростов насмотрелись
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