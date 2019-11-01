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  • В случае одобрения продажи пива на российских стадионах его не разрешат пить на трибунах

В случае одобрения продажи пива на российских стадионах его не разрешат пить на трибунах

1 ноября 2019, 15:47
43

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей не подразумевает, что пить его можно на трибунах.

Предполагается, что реализация и употребление алкогольного напитка будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка.

«Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола. Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг», – сказал Дегтярев.

  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (43)
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Manilov
1572615149
Скажу сразу, что против пива (и вообще любого алкоголя) на стадионах и тем более на трибунах. Но тут реально чушь. Зафигом тогда народу покупать пиво на стадионе по (наверняка) завышенным ценам?! Когда можно нажраться до входа на стадион? Или набухавшихся на территории стадиона дядьки милиционеры забирать не будут, а вежливо сажать на такси до дома? Или под ручки интеллигентно сопровождать на место на трибуне?
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Джой
1572615290
Алкоголю - нет! Сейчас и так ГлавПиво или что-то еще на каждом углу. Хватит бухать!
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Алекссндр
1572615956
В случае одобрения покупки одежды в магазине,вам не разрешат носить её на улице!
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BRO_football
1572616362
Ну и правильно! Если вы хотите бухать, то бухайте дома перед телевизором или в барах, чтобы вас видело как можно меньше людей . Был я на матчах ЧМ-2018, и то что с пивом творилось это просто ужас. Когда забивают гол, то от радости болельщики кидают стаканы с пивом в сторону поля, и всё содержимое стаканов выливается прямо на людей, которые сидят на нижних рядах! И ты сидишь до конца матча весь в пиве (странно, почему слово "об-ли-тый" закрывается звёздочками, это же не мат) из-за того, что какой-то алкоголик, который сидит на несколько рядов выше, не может контролировать свои эмоции. Со мной такое было. Мало вам агрессии на трибунах? С пивом её будет ещё больше. И о семейных парах с детьми на трибунах можете просто забыть.
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polt
1572617041
Ну и кому нужен этот маразматический законопроект? Пиву или быть или не быть, что за половинчатое одобрение продажи. Тупизм от наших чинуш.
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Boeung777
1572617498
Бл@, а я думал, где пиво купить. Буду идти с работы домой, зайду на стадион, пивка куплю.
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Рубинище
1572619998
пока очередь отстоишь-пол тайма пройдет.. залпом они предлагают нам его выпивать. идиоты
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_Marqella_
1572620921
Плохая идея продавать пиво на футбольных матчах....
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paracetamol
1572624626
Давай, спаивай народ. Вск же знают, что пиво без водки - деньги на ветер.
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Lester84
1572626496
Пипец. При таком раскладе смысл пива на стадионе теряется. Вся суть в том чтобы пить и наслаждаться зрелищем. А такими раскладами проще и дешевле где-то в кабаке посидеть перед матчем
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