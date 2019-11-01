В случае одобрения продажи пива на российских стадионах его не разрешат пить на трибунах

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей не подразумевает, что пить его можно на трибунах.

Предполагается, что реализация и употребление алкогольного напитка будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка.

«Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола. Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг», – сказал Дегтярев.