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    В случае одобрения продажи пива на российских стадионах его не разрешат пить на трибунах

    Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей не подразумевает, что пить его можно на трибунах.

    Предполагается, что реализация и употребление алкогольного напитка будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка.

    «Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола. Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг», – сказал Дегтярев.

    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Источник: ТАСС

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    01.11.2019 15:47
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +14496

      playsh 1 ноября 2019, 23:15

      Чиновники просто бараны.Ну если разрешили пиво на стадионах продавать,то не в стекле,а в пластике,конечно,надо.Ведь понятно,что пиво хочется пить на скамейке стадиона,а не в буфете.Но ведь мы понимаем,что обязательно найдётся идиот,который когда-нибудь,но кинет бутылку...ну, Вы понимаете.
      А чинуши наши не понимают.

      0
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 1 ноября 2019, 21:58

      этот закон типа такого же про сигареты на тв: смотрите триллер об убийствах, изнасилованиях, реках крови, кучах трупов, но там могут быть сцены с табакокурением, а это вредит вашему здоровью...

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 ноября 2019, 21:23

      Дегтярёв & К.... Наивные! Жадные и глупые!

      0
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      Рейтинг: +102

      CooL1 1 ноября 2019, 21:00

      А где его ещё пить..вот затупки

      1
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      Рейтинг: +4455

      Oldtrafford83 1 ноября 2019, 20:24

      В чём тогда смысл всего этого?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Oldtrafford83 2 ноября 2019, 09:17

      Чтобы больше денег за продажу получить, а пить нельзя, неси
      домой или за углом.

      1
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      Рейтинг: +1363

      Lilipyt 1 ноября 2019, 20:06

      Алкашку запретили, а рекламу незаконных букмекеров контор продвигают. Сосунок и так не купит пиво, а вот участвовать на ставках сможет.

      0
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      Рейтинг: +18277

      ilichkadr 1 ноября 2019, 19:51

      Вокруг стадиона наставят пивных точек. Народ, употребивший ранее всем известный алкоголь, до прихода непосредственно укачается. И..? Ясный перец, что пьяного на вид полицаи не пустят на трибуны. Кто выиграл? Догадайся с первого раза. Смех и грех, по другому и сказать нельзя.

      2
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      Рейтинг: +588

      Sergil 1 ноября 2019, 19:47

      Футбол для фанатов, а не для тварей госдуровских!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 ноября 2019, 19:41

      Пипец. При таком раскладе смысл пива на стадионе теряется. Вся суть в том чтобы пить и наслаждаться зрелищем. А такими раскладами проще и дешевле где-то в кабаке посидеть перед матчем

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 1 ноября 2019, 19:31

      Запрет был снят ещё до ЧМ 2018, на КК 2017. Правда сорт продавали только один - генерального спонсора КК.

      -1
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