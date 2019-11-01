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  • Головин – лучший игрок матча Кубка лиги с «Марселем» по версии фанатов «Монако»

Головин – лучший игрок матча Кубка лиги с «Марселем» по версии фанатов «Монако»

1 ноября 2019, 21:30
5

На текущей неделе «Монако» провел матч 1/16 финала Кубка французской лиги против «Марселя» (2:1). Болельщики выбрали лучшим футболистом встречи российского полузащитника Александра Головина.

Игрок набрал 39 процентов голосов болельщиков, хоть и не отметился результативными действиями. Головин вышел на поле на 15 минуте матча вместо Сеска Фабрегаса.

  • Это третий раз в сезоне, когда Головина фанаты признают лучшим в матче.
  • «Монако» в Лиге 1 идет на 11 месте.
  • В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел девять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.

Источник: официальный сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Марсель Головин Александр
Комментарии (5)
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Стаz
1572636507
Красавела
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Cules2013
1572637015
но свой выход 1-на-1 он запорол...
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Plyash
1572637547
Молодец,держи марку государства Российского. Да ещё вместо Фабрегаса, это дорогого стоит.
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Lilipyt
1572639223
Это как Аршавин в Арсенале сидел на лавке, но ему давали звезду почета, как лучшего российского футболиста за сезон.
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