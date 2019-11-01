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    Головин – лучший игрок матча Кубка лиги с «Марселем» по версии фанатов «Монако»

    На текущей неделе «Монако» провел матч 1/16 финала Кубка французской лиги против «Марселя» (2:1). Болельщики выбрали лучшим футболистом встречи российского полузащитника Александра Головина.

    Игрок набрал 39 процентов голосов болельщиков, хоть и не отметился результативными действиями. Головин вышел на поле на 15 минуте матча вместо Сеска Фабрегаса.

    • Это третий раз в сезоне, когда Головина фанаты признают лучшим в матче.
    • «Монако» в Лиге 1 идет на 11 месте.
    • В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел девять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.

    Источник: официальный сайт «Монако»

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    01.11.2019 21:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +394

      Lilipyt 1 час назад

      Это как Аршавин в Арсенале сидел на лавке, но ему давали звезду почета, как лучшего российского футболиста за сезон.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +552

      playsh 1 час назад

      Молодец,держи марку государства Российского.
      Да ещё вместо Фабрегаса, это дорогого стоит.

      0
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      Рейтинг: +8632

      Cules2013 2 часа назад

      но свой выход 1-на-1 он запорол...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +950

      Стаz 2 часа назад

      Красавела

      0
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