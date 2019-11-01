Головин – лучший игрок матча Кубка лиги с «Марселем» по версии фанатов «Монако»

На текущей неделе «Монако» провел матч 1/16 финала Кубка французской лиги против «Марселя» (2:1). Болельщики выбрали лучшим футболистом встречи российского полузащитника Александра Головина.
Игрок набрал 39 процентов голосов болельщиков, хоть и не отметился результативными действиями. Головин вышел на поле на 15 минуте матча вместо Сеска Фабрегаса.
- Это третий раз в сезоне, когда Головина фанаты признают лучшим в матче.
- «Монако» в Лиге 1 идет на 11 месте.
- В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел девять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
Источник: официальный сайт «Монако»