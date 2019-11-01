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  • «Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание

«Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание

1 ноября 2019, 18:15
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В феврале в Катаре состоится товарищеский турнир между четырьмя клубами. Они сыграют друг против друга по круговой системе. Календарь выглядит так.

1 февраля

«Локомотив» (Москва) – «Партизан» (Белград)

«Спартак» (Москва) – «Ростов»

4 февраля

«Партизан» – «Ростов»

5 февраля

«Спартак» – «Локомотив»

8 февраля

«Партизан» – «Спартак»

9 февраля

«Ростов» – «Локомотив»

  • Зимой 2019 года в Катаре также был проведен турнир с участием российских клубов, его выиграл «Спартак».
  • В январе «Спартак» сыграет на турнире в США.
  • Сейчас в РПЛ москвичи идут на седьмом месте.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ростов Партизан
Комментарии (6)
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Граф2019
1572624375
о ЦСКА перименовали!
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Serjoga
1572624708
Потренироваться "на халяву" не грех! Грех не потренироваться "на халяву"!
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Garrincha58
1572630925
любимый турнир Спартака
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