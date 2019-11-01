«Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание

В феврале в Катаре состоится товарищеский турнир между четырьмя клубами. Они сыграют друг против друга по круговой системе. Календарь выглядит так.
1 февраля
«Локомотив» (Москва) – «Партизан» (Белград)
4 февраля
«Партизан» – «Ростов»
5 февраля
«Спартак» – «Локомотив»
8 февраля
«Партизан» – «Спартак»
9 февраля
«Ростов» – «Локомотив»
- Зимой 2019 года в Катаре также был проведен турнир с участием российских клубов, его выиграл «Спартак».
- В январе «Спартак» сыграет на турнире в США.
- Сейчас в РПЛ москвичи идут на седьмом месте.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова