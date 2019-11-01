«Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание

В феврале в Катаре состоится товарищеский турнир между четырьмя клубами. Они сыграют друг против друга по круговой системе. Календарь выглядит так.

1 февраля

«Локомотив» (Москва) – «Партизан» (Белград)

«Спартак» (Москва) – «Ростов»

4 февраля

«Партизан» – «Ростов»

5 февраля

«Спартак» – «Локомотив»

8 февраля

«Партизан» – «Спартак»

9 февраля

«Ростов» – «Локомотив»