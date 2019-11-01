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    «Спартак», «Локомотив», «Ростов», «Партизан» сыграют в феврале на турнире в Катаре. Уже известно расписание

    В феврале в Катаре состоится товарищеский турнир между четырьмя клубами. Они сыграют друг против друга по круговой системе. Календарь выглядит так.

    1 февраля

    «Локомотив» (Москва) – «Партизан» (Белград)

    «Спартак» (Москва) – «Ростов»

    4 февраля

    «Партизан» – «Ростов»

    5 февраля

    «Спартак» – «Локомотив»

    8 февраля

    «Партизан» – «Спартак»

    9 февраля

    «Ростов» – «Локомотив»

    • Зимой 2019 года в Катаре также был проведен турнир с участием российских клубов, его выиграл «Спартак».
    • В январе «Спартак» сыграет на турнире в США.
    • Сейчас в РПЛ москвичи идут на седьмом месте.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    01.11.2019 18:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11100

      Garrincha58 3 часа назад

      любимый турнир Спартака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7985

      Serjoga 5 часов назад

      Потренироваться "на халяву" не грех! Грех не потренироваться "на халяву"!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10109

      vladimir-7 > Serjoga 4 часа назад

      Кто оплачивает халяву?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7985

      Serjoga > vladimir-7 4 часа назад

      Организатор турнира! Судя по всему-это опять Матч.....!

      0
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      Рейтинг: +31

      Граф2019 5 часов назад

      о ЦСКА перименовали!

      0
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      Рейтинг: +11185

      sssrspartak 6 часов назад

      ЭТО ХОРОШО!ЕШО КОГО-НИДЬ ПОДКУПИТЬ И МОЖНО И ЗА КУБОК И ЗА БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ МЕСТО ПОБОРОТЬСЯ!ЧЕМПИОНАТ МОЖ И НЕ ВЫИГРАЕМ,НО ПОВЫШЕ МЕСТО ЗАЙМЕМ!!

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