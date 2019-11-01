«Мутко против»: «Ростелекому» доверили обустройство VAR в РПЛ. В договор вмешался «Матч ТВ»

Телеграм-канал «Мутко против» рассказал о том, что система видеоповторов VAR могла быть оборудована на всех стадионах лиги в октябре, но вмешался «Матч ТВ», который приобрел все права на телесигнал.

«В РПЛ очередной конфликт. В этот раз все из-за VAR – Матч ТВ отжал контракт у «Ростелекома», несмотря на протест почти всех клубов лиги. Спровоцировало же ссору «забывчивое» руководство РПЛ.

Весной 2019 года руководство Премьер-лиги обратилось в «Ростелеком» с просьбой организовать работу системы VAR. Те согласились и 6 июня на общем собрании клубов РПЛ было решено заказать сервис у «Ростелекома». По плану VAR должен был бы заработать в России уже 1 октября.

К концу июня было готово многое – «Ростелеком» договорился с Sony, завез оборудование и уже готовился к тестовым матчам. Здесь и начались странности. Вдруг выяснилось, что в 2018 году РПЛ случайно продал все права на телесигнал «Матч ТВ» и забыл об этом. Теперь по контракту, даже РПЛ не может воспользоваться сигналом, не спросив у «Матч ТВ». Спросили. «Матч ТВ» не разрешил.

Спустя месяц переговоров руководство РФС и РПЛ придумало как решить проблему – вопреки решению клубов, тупо отдать контракт на VAR «Газпром Медиа», а именно «Матч ТВ». В этот раз мнение команд решили уже не спрашивать. Тем более как минимум две команды – совершенно точно не будут против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».