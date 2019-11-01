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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Мутко против»: «Ростелекому» доверили обустройство VAR в РПЛ. В договор вмешался «Матч ТВ»

«Мутко против»: «Ростелекому» доверили обустройство VAR в РПЛ. В договор вмешался «Матч ТВ»

1 ноября 2019, 11:12
57

Телеграм-канал «Мутко против» рассказал о том, что система видеоповторов VAR могла быть оборудована на всех стадионах лиги в октябре, но вмешался «Матч ТВ», который приобрел все права на телесигнал.

«В РПЛ очередной конфликт. В этот раз все из-за VAR – Матч ТВ отжал контракт у «Ростелекома», несмотря на протест почти всех клубов лиги. Спровоцировало же ссору «забывчивое» руководство РПЛ.

Весной 2019 года руководство Премьер-лиги обратилось в «Ростелеком» с просьбой организовать работу системы VAR. Те согласились и 6 июня на общем собрании клубов РПЛ было решено заказать сервис у «Ростелекома». По плану VAR должен был бы заработать в России уже 1 октября.

К концу июня было готово многое – «Ростелеком» договорился с Sony, завез оборудование и уже готовился к тестовым матчам. Здесь и начались странности. Вдруг выяснилось, что в 2018 году РПЛ случайно продал все права на телесигнал «Матч ТВ» и забыл об этом. Теперь по контракту, даже РПЛ не может воспользоваться сигналом, не спросив у «Матч ТВ». Спросили. «Матч ТВ» не разрешил.

Спустя месяц переговоров руководство РФС и РПЛ придумало как решить проблему – вопреки решению клубов, тупо отдать контракт на VAR «Газпром Медиа», а именно «Матч ТВ». В этот раз мнение команд решили уже не спрашивать. Тем более как минимум две команды – совершенно точно не будут против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (57)
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slavа0508
1572598233
И в итоге получается,,,матч тв принадлежит ГАЗПРОМУ а VAR принадлежит МАТЧ ТВ,,,Зенит ГАЗПРОМУ,,,,интересная до обсурда картинка получается ,,,,Показ футбола и судейство (какаето часть по крайне мере) у нас осуществляет владелец одного из клубов РПЛ,,,,ну это просто полный пииииздец,,,,,,,о какой честной игре тогда может идти речь,,,
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FanatSerj
1572598819
вряд ли это случайности и забывчивости, через чур большие бабки тут крутятся, чтобы полагаться на случайности.
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Skull_Boy
1572598871
Почему то я не удивлен, что в теме Газпром, а куда сует свой нос газик, то там всегда творится х...я
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slavа0508
1572599333
Да здесь ещё не написали что Ростелеком предлагал более низкие цены и более совершенное оборудование и плюс ко всему готов был всё это внедрить с первого матча чемпионата и на всех встречах а не по одной в туре как ГАЗПРОМ,,,
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Кузьмич на трибуне
1572600005
Аплодирую стоя." Внедрить VAR подконтрольный Газпрому". Далее занавес и аплодисменты. Зенит начинае чемпионат с 12ю очками и VAR подконтрольно Газпрому.!!!!!!!!!!!!!
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батог
1572600371
Вообще ВАР, что в России, что в ФИФА дерьмо, очень много лазеек ! Смотреть картинку (повтор) должна решать команда и смотрят тренеры обеих команд (можно еще капитанов подключить) и судья объясняет командам принятое решение (и почему). Команда может заказать ВАР за матч 5-7 раз, больше нельзя, будет бардак, Вообщем, как в теннисе. И принятое решение и нарушение показывать на табло стадиона, как в теннисе !!! В теннисе уже привыкли и ни у кого нет вопросов. Просто в ФИФА(и не только) кому-то это поперек горла !
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Grag
1572600538
Случайно продали права)))
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Добрый Бобер
1572600783
Вот это я понимаю "чемпионство любой ценой". Предлагаю победу в этом сезоне РПЛ досрочно отдать "Зениту" и во втором круге матчей с участием этой команды не проводить, пусть полностью посвятят себя ЛЧ.
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trudovik
1572604625
Мы тут иногда смеёмся на высерами Василия Уткина, но что касается ВАР, Вася говорил об этом, и много.... и не промахнулся. Из всех возможных вариантов выбрали самый "выгодный". Ну чё пацаны, 5 баллов! Браво! Я люблю эту страну!
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алдан2014
1572616441
А не отказаться ли клубам от РФС и ПФЛ?Раз клубы для них ничто
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