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    «Мутко против»: «Ростелекому» доверили обустройство VAR в РПЛ. В договор вмешался «Матч ТВ»

    Телеграм-канал «Мутко против» рассказал о том, что система видеоповторов VAR могла быть оборудована на всех стадионах лиги в октябре, но вмешался «Матч ТВ», который приобрел все права на телесигнал.

    «В РПЛ очередной конфликт. В этот раз все из-за VAR – Матч ТВ отжал контракт у «Ростелекома», несмотря на протест почти всех клубов лиги. Спровоцировало же ссору «забывчивое» руководство РПЛ.

    Весной 2019 года руководство Премьер-лиги обратилось в «Ростелеком» с просьбой организовать работу системы VAR. Те согласились и 6 июня на общем собрании клубов РПЛ было решено заказать сервис у «Ростелекома». По плану VAR должен был бы заработать в России уже 1 октября.

    К концу июня было готово многое – «Ростелеком» договорился с Sony, завез оборудование и уже готовился к тестовым матчам. Здесь и начались странности. Вдруг выяснилось, что в 2018 году РПЛ случайно продал все права на телесигнал «Матч ТВ» и забыл об этом. Теперь по контракту, даже РПЛ не может воспользоваться сигналом, не спросив у «Матч ТВ». Спросили. «Матч ТВ» не разрешил.

    Спустя месяц переговоров руководство РФС и РПЛ придумало как решить проблему – вопреки решению клубов, тупо отдать контракт на VAR «Газпром Медиа», а именно «Матч ТВ». В этот раз мнение команд решили уже не спрашивать. Тем более как минимум две команды – совершенно точно не будут против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии56
    ...
    • ...
      Рейтинг: +675

      dimag 58 минут назад

      Что одних подтаскивать, что других оттаскивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7970

      Serjoga 1 час назад

      Три!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1705

      алдан2014 1 час назад

      Нужно обязать VAR -судей в прямом эфире,по окончании матча комментировать свои решения.Что бы страна знала своих героев.Популярность шоу будет за гранью,а ведущим Бубнова!Можно Уткина,правда он может превратить передачу в Малахов -шоу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1705

      алдан2014 1 час назад

      А не отказаться ли клубам от РФС и ПФЛ?Раз клубы для них ничто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7669

      parevg 3 часа назад

      Вот как-то совсем не удивлен.
      Газпром все под себя подмял, весь чемпионат, трансляции, теперь ВАР.
      Проще назначить Зенит чемпионом всего: чемпионата, кубка, суперкубка, и спокойно разыгрывать места с 2 по 16.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +12147

      bset 4 часа назад

      Идиоты на руководящих постах. От и до. Везде по стране. Просто катастрофа какая-то. Когда появятся профессионалы, которые будут качественно заниматься своим делом?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1533

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Не поэтому ли, два пропитерских про..ра Вилков и Карасёв постоянно на ВАРе.???

      1
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      Рейтинг: +2608

      JTherry > Alekxei Z. 3 часа назад

      Игонин тут шум поднял против назначения Вилкова на матч с ЦСКА, говорит , что он "самый некомпетентный судья во всем судейском корпусе", что зенит и так всех вынесет: "и коней, и Вилкова, и ВАР"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      evgevg13 4 часа назад

      всё как всегда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      trudovik 4 часа назад

      Мы тут иногда смеёмся на высерами Василия Уткина, но что касается ВАР, Вася говорил об этом, и много.... и не промахнулся. Из всех возможных вариантов выбрали самый "выгодный". Ну чё пацаны, 5 баллов! Браво! Я люблю эту страну!

      6
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      Рейтинг: +12858

      slavutiq70 > trudovik 4 часа назад

      Да Вася давно на эту теме писал,,

      2
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      Рейтинг: +598

      Flydis 4 часа назад

      Теперь дилетант (матч) ТВ будет решать исходы матчей.
      хахахахаха
      футбол, который мы заслужили.

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