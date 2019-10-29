Soccerlink: «Бавария» и «Милан» заинтересованы в нападающем «Лилля» Осимхене

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен попал в сферу интересов «Милана» и «Баварии».
По информации источника, мюнхенский клуб уже неоднократно по ходу сезона отправлял своих скаутов, чтобы те лично наблюдали за форвардом «Лилля». Уточняется, что официальных предложений по трансферу от обоих клубов пока не поступало.
- В этом сезоне Осимхен принял участие в 14 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
- Трансферная стоимость 22-летнего нигерийца составляет 13 млн евро.
Источник: Soccerlink
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