Soccerlink: «Бавария» и «Милан» заинтересованы в нападающем «Лилля» Осимхене

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен попал в сферу интересов «Милана» и «Баварии».

По информации источника, мюнхенский клуб уже неоднократно по ходу сезона отправлял своих скаутов, чтобы те лично наблюдали за форвардом «Лилля». Уточняется, что официальных предложений по трансферу от обоих клубов пока не поступало.