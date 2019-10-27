«Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»

Корону оденьте, одна игра не показатель, два мяча ошибка вратаря, первый тайм внёс бы локо вам, посмотрели бы два шага до фнл
«Локомотив» перед матчем 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3) пустил в продажу кепки и толстовки с надписью «Пацаны» (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства «Локомотива»). Спартаковцы после разгрома употребили это слово применительно к результату.
«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
- 31 октября в 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».
- «Локомотив» идет третьим.