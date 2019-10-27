«Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»

«Локомотив» перед матчем 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3) пустил в продажу кепки и толстовки с надписью «Пацаны» (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства «Локомотива»). Спартаковцы после разгрома употребили это слово применительно к результату.
«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
- 31 октября в 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».
- «Локомотив» идет третьим.
Источник: твиттер «Спартака»