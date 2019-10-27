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  • «Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»

«Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»

27 октября 2019, 19:02
79

«Локомотив» перед матчем 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3) пустил в продажу кепки и толстовки с надписью «Пацаны» (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства «Локомотива»). Спартаковцы после разгрома употребили это слово применительно к результату.

«Как настроение, пацаны? Трешку пристроили», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

  • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
  • 31 октября в 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».
  • «Локомотив» идет третьим.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (79)
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Psih86
1572194025
Вот чушканы мясные :-). Столько игр проиграли, и тут каким-то чудом выиграли и уже что-то пишут...
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mihail200606
1572194383
Да рано веселиться то.. Поросятам характерно вообще после одного двух позитивных матчей начать радостно хрюкать и резвиться.. Потом их приспускают и они тихонько возвращаются в свою лужу..
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Kollljan
1572194878
В этом матче я болел за Спартак. Спартак с победой! Пора опускать девок с небес на землю.
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7Флоки7
1572195060
После матча с Ростовом можно что то говорить, а пока рано
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tushkanlz
1572195362
Ну,если честно, 0:3 никак не ожидалось.Локо после "опыта" итальянского теперь ещё и спартаковский получил...и ,вроде как,всё по делу."Повезло" тому ,кто больше хотел выиграть.Игра смотрелась с интересом.Спасибо всем.
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Сильвербой
1572195604
Победили - молодцы, но эйфории не нужно!!! Будем смотреть дальше!!!
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erma
1572195706
Отличная победа на фоне отлично игравшего Локо. Супер!
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Masteralex
1572196702
ещё одни чмошники, которые начинают стеб на костях побеждённого соперника
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vka1970
1572196831
Креативненько, но главное головы не терять. Палыч правильно сказал, что отсутствие игроков это наши проблемы и нам было кем их заменить.Локо смотрелся достойно, но это не они проиграли.Это Спартак выиграл грамотно построив игру, усилив фланги, собрав в обороне мощный кулак и произведя по ходу игры внезапные и правильные замены..
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Сенситив
1572200554
в печали кочегары с проводницами, понятно всё и так, от мяса всплеск свинячей радости, есть моветон, уж как-то так...))
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