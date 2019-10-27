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    «Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»

    «Локомотив» перед матчем 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3) пустил в продажу кепки и толстовки с надписью «Пацаны» (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства «Локомотива»). Спартаковцы после разгрома употребили это слово применительно к результату.

    «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
    • 31 октября в 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».
    • «Локомотив» идет третьим.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    27.10.2019 19:02
    Комментарии83
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    • ...
      Рейтинг: +82

      чепушило 13 часов назад

      Корону оденьте, одна игра не показатель, два мяча ошибка вратаря, первый тайм внёс бы локо вам, посмотрели бы два шага до фнл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Спартач80 16 часов назад

      Цорн вторую игру подряд красиво троллит,сначала с билетами на фильм Джокер журналюшек,теперь так-респект!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      Серж 69 16 часов назад

      Настроение то хорошее,естественно,ждём продолжения и продвижения вверх по таблице,аппетит приходит во время хорошей игры.

      2
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      Рейтинг: +492

      Сенситив 17 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в печали кочегары с проводницами, понятно всё и так,
      от мяса всплеск свинячей радости, есть моветон, уж как-то так...))

      -6
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      ...
      Рейтинг: +251

      Спартач80 > Сенситив 17 часов назад

      ты реально думаешь что твои убогие фуфлостишки кому то нравятся?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив > Спартач80 17 часов назад

      ну нету у тебя мозгов, не можешь красоты понять,
      мои стих безмозглым нех уя читать...))


      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Спартач80 > Сенситив 17 часов назад

      Убогий стиль от сенситива,Там дюже много примитива...Ты туп и глуп,завязывай писать,Иди головку тупенькую мой и спать...

      3
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      ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив > Спартач80 17 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мудак решил в стишатах потягаца,
      так с голой жопой можешь тут остаца...))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +251

      Спартач80 > Сенситив 17 часов назад

      С тобой тягаться?Ты профан.Ты кроме пары строк,Ну полный фуфлофан=)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Спартач80 > Сенситив 17 часов назад

      Ты не способен написать четырёхстишье,Две строчки и затишье.Ну не идёт слог у тебя,сколь не тужься.Иди ты на унитаз и там натужься=))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив > Спартач80 17 часов назад

      мудак ответил так, что между его слов,
      прямо сквозит - мудак наш без мозгов...))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Спартач80 > Сенситив 17 часов назад

      Мудак твой папа,что тебя родил.Забыл презерватив в аптеке,имбицил.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив > Спартач80 17 часов назад

      мудак наш поднатужился, аж, на катрен, никак,
      но в голове его лишь унитазы, ведь мудак...))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив > Спартач80 17 часов назад

      мудак заговорил про папу, подкидыш сам-то он,
      и врядли бы родился, но порван был гондон...))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch > Сенситив 17 часов назад

      девочки не ссорьтесь)))вы оба опущенные судя по вашим убогим стишкам))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch > Спартач80 17 часов назад

      девочки не ссорьтесь))))вы оба опущенные судя по вашим убогим стишкам))))ахахахаха

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18490

      VVM1964 > Спартач80 15 часов назад

      +++)))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив > AtticusFinch 14 часов назад

      Мудак скрываеца за ником заграничным,
      Но видят мудачелло все отлично…))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Boeung777 17 часов назад

      По крайней мере я сегодня получил заряд позитивной энергии. А дальше футболисты будут работать, а мы надеяться, верить и болеть за них, чтобы не происходило. Люди приходят и уходят, а любовь к Спартаку остаётся. Всех болельщиков с победой!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2369

      maygli 17 часов назад

      Ну и к чему это злорадство?
      Не красиво как-то.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2590

      JTherry > maygli 15 часов назад

      это не злорадство, это пресс-служба Спартака напомнила Баринову его идиотскую кричалку "я не устану повторять....." что заслужили) реальная ответка пришла...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2369

      maygli > JTherry 15 часов назад

      Я понимаю, но зачем уподобляться некоторым недоумкам озабоченным. Детский сад какой-то.
      Хорошая игра и отличная победа вот достойный ответ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5404

      Антибиотик 18 часов назад

      Странная эйфория у спартаковцев. Победили на кураже с новым тренером изношенный состав Локомотива. Я не знаю, как вам объяснить, но этот состав Локомотива победили бы после матча в ЛЧ наверное все в РПЛ. Устали пацаны и нет им замены. Далее сезон все расставит по своим местам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18490

      VVM1964 > Антибиотик 15 часов назад

      Простите - не наши проблемы )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Smoke Some Weed 18 часов назад

      Ахаха, стеб был бы уместен если бы спам был в тройке с локо и зенитом, а так не катит, выдали матч против лидера, как обычно, середнякам сливать дальше будут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7228

      silver29 18 часов назад

      Так исторически сложилось, что машинисты наши клинеты и им бы не стоило понтоваться, отгрузили им уголька по самый тендер.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5404

      Антибиотик > silver29 18 часов назад

      Ты просто без мозгов...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9328

      vka1970 18 часов назад

      Креативненько, но главное головы не терять.
      Палыч правильно сказал, что отсутствие игроков это наши проблемы и нам было кем их заменить.Локо смотрелся достойно, но это не они проиграли.Это Спартак выиграл грамотно построив игру, усилив фланги, собрав в обороне мощный кулак и произведя по ходу игры внезапные и правильные замены..

      8
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      ...
      Рейтинг: +520

      "supermax" > vka1970 18 часов назад

      тоже думаю что ничего плохого в том чтобы немного и довольно безобидно подколоть соперника после такой кошмарной серии неудач...это может добавить положительных эмоций команде....об эйфории тут вряд ли кто задумается так как "турнирная таблица не врет"

      6
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      Рейтинг: +9328

      vka1970 > "supermax" 18 часов назад

      Эйфория была сразу по окончания матча.Дальше думаю Тед быстренько опустит их с небес на землю и заставит забыть счёт этого матча.Для него авторитетов в команде нет.
      Ну а подкалывать....А кто сейчас друг друга не подкалывает ? Главное не хамить как конские или бездомные.Это должно быть главным правилом.Кто бы не был соперником, а уважение должно присутствовать.

      8
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      Рейтинг: +520

      "supermax" > vka1970 18 часов назад

      ну я все-таки назову это глотком свежего воздуха а не эйфорией)) сам после свистка вздохнул с облегчением. Тедеско вроде грамотный мужик с виду. Посмотрим.......Про уважение все верно говоришь, если бы еще все это понимали)

      5
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      Рейтинг: +9328

      vka1970 > "supermax" 14 часов назад

      :-)_)

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