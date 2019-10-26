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Бундеслига. «Бавария» обыграла «Унион», «Шальке» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью

26 октября 2019, 18:21

Состоялись матчи 9-го тура Бундеслиги. «Бавария» минимально обыграла «Унион» – 2:1 – и временно вышла на первое место в таблице чемпионата с 18-ю очками. Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Шальке» в рурском дерби – 0:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

Бавария – Унион – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Павар, 13; 2:0 – Левандовски, 53; 2:1 – Польтер, 86 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: нет – Андрессон, 58.

Герта – Хоффенхайм – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Локадия, 33; 0:2 – Крамарич, 38; 1:2 – Лукебакио, 55; 2:2 – Калу, 69; 2:3 – Хубнер, 80.

Удаление: Дарида, 84 – нет.

Падерборн – Фортуна – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сабири, 43; 2:0 – Шонлау, 64.

Фрайбург – Лейпциг – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хефлер, 45; 2:0 – Петерсен, 90; 2:1 – Клостерманн, 90.

Шальке – Боруссия (Дортмунд) – 0:0 (0:0)

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Унион Герта Хоффенхайм Падерборн Фортуна Фрайбург РБ Лейпциг Шальке-04 Боруссия Д
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