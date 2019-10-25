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  • Луческу: «В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

Луческу: «В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

25 октября 2019, 20:17
3

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что в петербургском клубе не дают шанса молодым игрокам.

«В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. Там только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков. Я хотел это изменить и привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто вечные резервисты», – заявил Луческу.

  • Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
  • Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».

Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (3)
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Ялта-Питер
1572030052
Печально !
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vmonomah17
1572032222
Зениту проще закрыть молодежные академии, все-равно никто в состав не попадает. А так денег больше на трансферы появится.
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Пельш 1
1572032559
У нас ни одна аккадемия не работает, одни трансферы. По сути каждый год можно по одному ,два молодых подтаскивать к основе, пусть привыкают, но нет этого. Отсюда и скамейки короткие у всех!
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