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    Луческу: «В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что в петербургском клубе не дают шанса молодым игрокам.

    «В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. Там только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков. Я хотел это изменить и привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто вечные резервисты», – заявил Луческу.

    • Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
    • Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    25.10.2019 20:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 25 октября 2019, 22:42

      У нас ни одна аккадемия не работает, одни трансферы. По сути каждый год можно по одному ,два молодых подтаскивать к основе, пусть привыкают, но нет этого. Отсюда и скамейки короткие у всех!

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      Рейтинг: +1673

      vmonomah17 25 октября 2019, 22:37

      Зениту проще закрыть молодежные академии, все-равно никто в состав не попадает. А так денег больше на трансферы появится.

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      Рейтинг: +245

      Ялта-Питер 25 октября 2019, 22:00

      Печально !

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