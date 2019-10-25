Луческу: «В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что в петербургском клубе не дают шанса молодым игрокам.

«В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. Там только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков. Я хотел это изменить и привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто вечные резервисты», – заявил Луческу.