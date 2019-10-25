Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» – о билетах на матч с «Ювентусом» в Москве: «В продаже их нет и уже не будет»

«Локомотив» – о билетах на матч с «Ювентусом» в Москве: «В продаже их нет и уже не будет»

25 октября 2019, 01:54

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что все билеты на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» уже распроданы.

«Учитывая количество запросов относительно билетов на матч четвертого тура Лиги чемпионов, сообщаем, что все билеты на игру с «Ювентусом» реализованы. В продаже их нет и уже не будет. Вновь призываем болельщиков не приобретать билеты у перекупщиков и на различных интернет-ресурсах, чтобы не стать жертвами мошенников», – говорится в сообщении.

  • Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября в Москве
  • Игра на стадионе «РЖД Арена» (вместимость – 27 084 человека) начнется в 20:55 по московскому времени.
  • Встреча в Турине завершилась волевой победой «Юве» со счетом 2:1.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Источник: Sport24
Лига чемпионов Локомотив Ювентус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+