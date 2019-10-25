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    «Локомотив» – о билетах на матч с «Ювентусом» в Москве: «В продаже их нет и уже не будет»

    Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что все билеты на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» уже распроданы.

    «Учитывая количество запросов относительно билетов на матч четвертого тура Лиги чемпионов, сообщаем, что все билеты на игру с «Ювентусом» реализованы. В продаже их нет и уже не будет. Вновь призываем болельщиков не приобретать билеты у перекупщиков и на различных интернет-ресурсах, чтобы не стать жертвами мошенников», – говорится в сообщении.

    • Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября в Москве
    • Игра на стадионе «РЖД Арена» (вместимость – 27 084 человека) начнется в 20:55 по московскому времени.
    • Встреча в Турине завершилась волевой победой «Юве» со счетом 2:1.

    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

    Источник: Sport24

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