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  • Португалия оторвалась от России почти на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия оторвалась от России почти на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА

25 октября 2019, 01:39
55

По итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В четверг ЦСКА проиграл «Ференцварошу», а «Краснодар» взял верх над «Трабзонспором».

Что касается португальских клубов, то «Брага» и «Спортинг» одержали победы над «Бешикташем» и «Русенборгом» соответственно, «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс», а «Витория Гимараеш» уступила «Арсеналу».

Теперь Португалия опережает Россию на 0,966 балла.

В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра
Комментарии (55)
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RotBerg
1571972555
Сколько раз ЦСКА был евро весне за последние 10 лет? Один раз? Спартак ноль. Локо? Ноль? И только Зенит Всемирное зло, выходил в евро весну более 5 раз . Это все что надо знать о московских клубах
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Кинстифа
1571978309
Столько дискуссий на тему "Кто виноват?" По факту, 3 клуба только очки обычно приносили. Зенит, Краснодар, ЦСКА... Остальные больше позорили. Исключение Ростов. когда играл в автобус... И зачем нам тогда 6 строчка. если даже 5 стабильных команд нет????
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paracetamol
1571985422
Еще бы. У нас есть сплежуи как свини, клячи и оружейники.
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portero
1571986193
надежда что пробьются ЛЕ и наберут чуток очков. удачи нашим клубам, все худшие игры уже сыграли.
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СиБЕЕРяк
1571987014
Спасибо спартаку за это в первую очередь,!!! ЦСКА прям не прет, остальные, кроме Локомотива , делают что могут. От Локомотива и 1 победы не ждал, с Ювентусом почти получилось, однозначно пока лучшие. Зенит и Краснодар чуть хуже... Вполне возможно, что никто, за долгое время из групп своих не выйдет с 1 и 2го мест, а Зенит свалится в ЛЕ... уж очень плохо все в этом году...
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Sergil
1571989270
Спасибо ЦСКА и Краснодару за упущенные очки -) Ах, да. Еще же Спартак...
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sidul1
1571992692
Ждем, когда ДЕТИ ЛИМИТА вырастут, тогда и обойдем Португалию. А, пока дзюба самый крутой игрок чемпионата.
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Ростов рулит.
1571993220
Вчера еле еле досмотрел игру Краснодара и Трабзонспора. Игра нудная, обе команды делали много ошибок в пасах. Слава Богу что Краснодару повезло, хоть они выиграли.
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Yev
1571993477
Прежде всего, спасибо ЦСКА, они попали автоматом в ЛЕ, просрав свой шанс в ЛЧ, ещё не известно как ьы они лажанулись если бы тоже проходили квалификацию и проигрывать теперь всем подряд это позорище. Ну а Спартак в своём репертуаре, обосраться и идти дальше с высоко поднятой головой. Краснодар всё равно молодцы по крайней мере за их игру не стыдно. Берет очки там где могут. Локо и Зенит, на фоне остальных, вообще герои!
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paracetamol
1572006819
Давайте скажем дружно спасибо коням, свиням и еще паре животных. Все, что заработали тяжкими трудами Зенит и Краснодар, они пропили, промотали и еще просят уважения к себе.
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