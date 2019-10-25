Португалия оторвалась от России почти на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В четверг ЦСКА проиграл «Ференцварошу», а «Краснодар» взял верх над «Трабзонспором».

Что касается португальских клубов, то «Брага» и «Спортинг» одержали победы над «Бешикташем» и «Русенборгом» соответственно, «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс», а «Витория Гимараеш» уступила «Арсеналу».

Теперь Португалия опережает Россию на 0,966 балла.

В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.