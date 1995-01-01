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    Португалия оторвалась от России почти на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА

    По итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

    В четверг ЦСКА проиграл «Ференцварошу», а «Краснодар» взял верх над «Трабзонспором».

    Что касается португальских клубов, то «Брага» и «Спортинг» одержали победы над «Бешикташем» и «Русенборгом» соответственно, «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс», а «Витория Гимараеш» уступила «Арсеналу».

    Теперь Португалия опережает Россию на 0,966 балла.

    В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.

    Источник: «Бомбардир»

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