Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Партизан», «Рома» упустила победу над «Боруссией» М

Завершились еще два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» в гостях одолел «Партизан» благодаря голу Антони Марсьяля с пенальти.

«Рома» была близка к победе над менхенгладбахской «Боруссией», однако в компенсированное ко второму тайму время немцы ушли от поражения.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Партизан (Сербия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Марсьяль (с пенальти), 43.

Рома (Италия) – Боруссия (Германия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзаньоло, 32; 1:1 – Штиндль (с пенальти), 90+3.

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