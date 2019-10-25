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Партизан - Манчестер Юнайтед

24.10.2019, Четверг, 19:55 мск Белград, стадион Партизан Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 3 тур Партизан - Манчестер Юнайтед
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 1 1 10:2 +8 13
2. Алкмаар 6 2 3 1 15:8 +7 9
3. Партизан 6 2 2 2 10:10 0 8
4. Астана 6 1 0 5 4:19 -15 3
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